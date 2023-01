Royaler Fauxpas? Fürstin Charlène erhält keine Geburtstagsglückwünsche vom Palast

Am Mittwoch hat Fürstin Charlène ihren 45. Geburtstag gefeiert. Doch an ihrem Ehrentag war es still um die monegassische Royal-Lady – der Palast veröffentlichte keine Glückwünsche.

26. Januar 2023 - 13:41 Uhr | AZ

Fürstin Charlène hat ihren 45. Geburtstag gefeiert. Vom monegassischen Palast gab es jedoch keine offiziellen Glückwünsche. © IMAGO/Andreas Beil