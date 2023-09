Royaler Auftritt in der deutschen Provinz: Prinz Harrys und Prinz Williams Cousinen bei "Marc Cain"-Jubiläum

Das Örtchen Bodelshausen ist nicht unbedingt bekannt dafür, eine hohe Promi-Dichte aufzuweisen. Am Donnerstagabend versammelten sich dort trotzdem zahlreiche Stars aus Entertainment, Mode und Film – sogar zwei royale Damen erschienen in der schwäbischen Provinz. Was steckt dahinter?

Hollywood-Stars, Topmodels, Verwandte der britischen Königsfamilie – das klingt nach einer Gästeliste eines glamourösen Mega-Events in einer internationalen Metropole. Tatsächlich trafen sich zahlreiche Promi-Gäste am Donnerstagabend in Bodelshausen. Das schwäbische Örtchen mit fast 6.000 Einwohner gilt nicht unbedingt als "The Place to be" für die verwöhnte VIP-Szene, doch es gab definitiv einen Grund zum Feiern.

"Marc Cain" feiert 50-jähriges Jubiläum mit Promi-Gästen

Das deutsche Modeunternehmen "Marc Cain" hat seinen Hauptsitz in Bodelshausen, knapp 20 km von Tübingen entfernt, und begeht heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wurden bekannte Stars aus TV, Kino und sogar aus dem Kreise der Royals eingeladen, sich die Jubiläumsshow anzuschauen. Da ließen sich die Promis wohl nicht zweimal bitten und erschienen zahlreich in der kleinen Stadt am Rande der schwäbischen Alb.

Hollywoodstar Diane Kruger besucht Bodelshausen

Zu einem der bekanntesten Gesichter der Party dürfte definitiv Diane Kruger gehört haben. Die deutsche Schauspielerin machte sich erst einen Namen in der internationalen Modeszene, bis sie 2004 in dem Blockbuster "Troja" an der Seite von Brad Pitt ihren Durchbruch in Hollywood feierte. Inzwischen zählt sie zu den erfolgreichsten deutschen Darstellerinnen in der Traumfabrik.

Cousinen von Harry und William: Amelia und Eliza Spencer kommen zu "Marc Cain"

Für die größte Überraschung dürften aber zwei andere Damen gesorgt haben. Die Zwillingsschwestern Amelia und Eliza Spencer statteten der Jubiläumsshow von "Marc Cain" einen Besuch ab. Die beiden Ladys sind die Nichten der verstorbenen Lady Diana und damit die Cousinen von Prinz Harry und Prinz William. Mit ihrem Erscheinen ließen sie das Event in royalem Glanz erstrahlen.

Welche weiteren internationalen und deutschen Promis in Bodelshausen dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.