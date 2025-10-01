Das Oktoberfest ist ein weltweites Phänomen, von dem sich auch Royals in den Bann ziehen lassen. Jetzt hat Prinzessin Amalia der Niederlande die Wiesn besucht und in Käfers Wiesn-Schänke ausgiebig gefeiert. Dabei war sie aber nicht alleine, sie hatte Gesellschaft aus München dabei.

Beinahe hätte es niemand mitbekommen, dass vergangene Woche eine waschechte Prinzessin das Oktoberfest 2025 besuchte. Doch jetzt kam heraus, dass Prinzessin Amalia der Niederlande am Freitag (26. September) ausgelassen auf den Bänken in Käfers Wiesn-Schänke tanzte. An ihrer Seite zeigte sich auch der Nachwuchs der Münchner Society. Wer feierte mit der künftigen Königin?

Prinzessin Amalia auf dem Oktoberfest: Sie feiert mit Münchner Society-Söhnen

Es ist nicht das erste Mal, dass sich ein Royal auf dem Oktoberfest zeigt. 2023 etwa schaute Fürst Albert von Monaco auf eine – oder auch zwei – Maß in München vorbei. Jetzt wurde Amalia der Niederlande in Käfers Promi-Hotspot gesichtet.

Wie "Bunte" berichtet, hat sich die junge Prinzessin aber nicht alleine vergnügt. Mit dabei waren Cedric und Christopher von Halem, Söhne des Münchner Society-Paares Clemens und Carin von Halem.

Cedric von Halem mit seinen Eltern Carina und Clemens von Halem. © BrauerPhotos/S.Brauer

Royale Wiesn-Party: So ausgelassen feierte Amalia der Niederlande in Käfers Wiesn-Schänke

Die Gruppe um Amalia soll feuchtfröhlich auf der Wiesn gefeiert haben – dabei wurde lautstark zu Hits wie "Sweet Caroline" und "What Is Love" mitgesungen. Die junge Thronfolgerin sei es mit dem Alkohol aber vorsichtig angegangen, immerhin ist das Oktoberfest-Bier nicht zu unterschätzen. Sie soll bei ihrer Käfer-Sause lediglich Wein und später einen Espresso getrunken haben. Ihre Münchner Begleiter kümmerten sich aufmerksam um sie, damit ihre Zeit auf dem größten Volksfest der Welt so unvergesslich wie möglich wurde.

Prinzessin Amalia trug bei ihrem Besuch traditionell ein Dirndl in zartrosa, ihre Schleife hatte sie links gebunden. Damit dürfte klar sein, dass die 21-Jährige Single und mit den Münchner Society-Brüdern Cedric und Christopher lediglich gut befreundet ist. Doch eine Besonderheit stach am Outfit der künftigen Königin der Niederlande ins Auge, wie "Bunte" weiter beobachtete. An ihrer Dirndl-Bluse prangte ein Anstecker in Herzform mit der Aufschrift "Milf" (Mother I'd like to f***).

Nach München-Ausflug: Prinzessin Amalia beginnt Ausbildung beim Militär

Ihren Oktoberfest-Ausflug scheint Amalia der Niederlande voll ausgekostet zu haben. Inzwischen hat sie der royale Alltag wieder fest im Griff. Wie der Palast in Den Haag mitteilt, hat die 21-Jährige ihre Militär-Ausbildung als Matrose dritter Klasse bei der Marine und Gefreite dritter Klasse bei Armee und Luftwaffe begonnen. Da dürfte ihre Wiesn-Feier vorab eine willkommene Abwechslung gewesen sein.