Royale Verlobung: Prinzessin Maria Laura von Belgien will heiraten

Endlich wieder eine royale Hochzeit in Belgien: Prinzessin Maria Laura hat sich mit ihrem Partner Sir William Isvy verlobt. Schon 2022 will sich das Paar das Ja-Wort geben.

Frohe Kunde zum Jahresende: Die älteste Tochter von Prinzessin Astrid (59) von Belgien und Prinz Lorenz (66) kommt unter die Haube. Das gab das belgische Königshaus am Montag bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Account heißt es: "Prinzessin Maria Laura und Sir William Isvy haben sich verlobt. Die Hochzeit findet in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 statt. Herzlichen Glückwunsch an das zukünftige Brautpaar!" Prinzessin Maria Laura von Belgien steht aktuell auf dem neunten Platz der Thronfolge.

Wer ist Prinzessin Maria Lauras Verlobter?

Verlobt hat sich die 33-Jährige mit Sir William Isvy. Dieser wurde in Paris geboren und besitzt sowohl die britische als auch französische Staatsbürgerschaft. Studiert hat der Geschäftsmann aus dem Bereich Vermögensverwaltung im kanadischen Montreal. Seiner zukünftigen Frau schenkte er zur Verlobung einen Ring mit einem von Diamanten eingefassten blauen Stein.