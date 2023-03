Royale Hochzeit in München: Prinz Ludwig von Bayern heiratet Sophie-Alexandra Evekink

Im Hause Wittelsbach klingeln bald die Hochzeitsglocken, denn Prinz Ludwig von Bayern will noch dieses Jahr mit seiner Verlobten Sophie-Alexandra Evekink vor den Traualtar schreiten. Das Ja-Wort will sich das Paar in München geben.

24. März 2023 - 13:04 Uhr | AZ

Prinz Ludwig von Bayern und seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink wollen im Mai 2023 heiraten. © BrauerPhotos / A.Schulze

Es könnte die Münchner Traumhochzeit des Jahres werden: Prinz Ludwig von Bayern und seine Verlobte Sophie-Alexandra Evekink haben den Termin für ihre Trauung bekannt gegeben. Schon im Mai will das Paar den Gang vor den Traualtar wagen. Prinz Ludwig von Bayern und Sophie-Alexandra: Hochzeit in München Wie das Haus Wittelsbach mitteilt, wird die Hochzeit am 20. Mai 2023 in München stattfinden. Die Feierlichkeiten beginnen um 10 Uhr in der katholischen Kirche St. Kajetan und Adelheid, besser bekannt als Theatinerkirche. Neben den geladenen Gästen werden zur Trauung auch Abordnungen bayerischer Traditionsvereine erwartet. Lesen Sie auch Ehe-Aus bei Fürstin Charlène und Fürst Albert? Palast veröffentlicht Statement X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Keine Hochzeitsgeschenke: Haus Wittelsbach bittet um Spenden Nach dem Ja-Wort wollen Prinz Ludwig von Bayern und seine Neu-Ehefrau Sophie-Alexandra mit Freunden und Familie bei einem Empfang in Schloss Nymphenburg weiterfeiern. Doch statt ausgefallenen Geschenken bittet das Brautpaar um Spenden an den Hilfsverein Nymphenburg. "Herzog Franz und das Brautpaar sind sich bewusst, dass viele Menschen durch die weltweiten Krisen und ihre Auswirkungen akute Not leiden", teilt das Haus Wittelsbach dazu mit. Prinz Luitpold freut sich: "Ich hoffe, dass sie bald eine Familie gründen" Was hält eigentlich die Familie von Prinz Ludwig von Bayern von dem Neuzugang ins Haus Wittelsbach? "Ludwig hat eine gute Wahl getroffen. Meine künftige Schwiegertochter ist eine sehr intelligente und gebildete Frau", sagte Familienoberhaupt Prinz Luitpold bereits nach der Verlobung zu " ". "Ich hoffe, dass sie bald eine Familie gründen."