Ehe-Aus bei Fürstin Charlène und Fürst Albert? Palast veröffentlicht Statement

Seit Jahren gibt es böse Gerüchte um den Zustand der Ehe von Fürstin Charlène und Fürst Albert. Wöchentlich gibt es Schlagzeilen über eine angebliche Trennung der Monegassen. Doch was stimmt wirklich? Jetzt hat der Palast überraschend ein Statement veröffentlicht.

Wenn Royals ein offizielles Statement herausgeben, dann hat das Seltenheitscharakter. Jetzt hat das Fürstenpaar aus Monaco mit einer Botschaft über das Eheleben die royalen Anhänger und Bürger von Monaco überrascht. Ganz offen sprechen Fürst Albert und Fürstin Charlène über ihre Ehe – und dementieren die Gerüchte um eine mögliche Trennung.

Fürst Albert und Fürstin Charlène von Monaco: Trennung schon fortgeschritten?

Zuletzt hatte das französische Magazin "Royauté" über ein angebliches Ehe-Aus im Palast berichtet. Die Trennung sei schon im fortschreitenden Prozess, hieß es im Bericht. Anlass war ein Termin zu Alberts 65. Geburtstag, an dem Charlène nicht teilnahm. Zudem habe die Fürstin ihrem Gatten nicht öffentlich gratuliert und Glückwünsche geteilt.

Nach Krankheit: Fürstin Charlène ist seit 2022 wieder in Monaco

In den vergangenen Jahren fehlte Fürstin Charlène häufiger. Mehrere Monate reiste die heute 46-Jährige auch nicht nach Monaco, während sie in ihrer alten Heimat Südafrika weilte. Körperlich und emotional sei sie erschöpft, hieß es aus dem Palast. In einer Schweizer Klinik checkte sie anschließend für eine Behandlung ein.

Albert: Böswillige Ehe-Gerüchte, die unbegründet sind

Doch weil die negativen Berichte rund um die Ehe von Fürstin Charlène und Fürst Albert nicht abreißen, bezieht jetzt der Palast selbst Stellung. Was ist dran an einer Trennung? Die Pressestelle des Fürstenpalasts weist "die böswilligen Gerüchte der französischen Zeitschrift 'Royauté' in aller Form zurück". Sie seien "völlig unbegründet".

Was steckt hinter dem Ehe-Statement zur angeblichen Trennung bei Albert und Charlène?

Die Brisanz hinter diesem Statement aus dem Palast von Monaco: Königsfamilien geben normalerweise keine Stellungnahmen zu privaten Angelegenheiten ab. Presseberichte werden eigentlich nicht weiter thematisiert. "Nicht beschweren, nicht kommentieren" war auch einst das Motto von Queen Elizabeth II.

Steckt also Kalkül hinter Alberts Worten? Noch ist unklar, warum er so explizit über seine Ehe spricht. Will er sich einfach nur rechtfertigen und erklären – oder gar etwas vertuschen und eine falsche Fährte legen?