Royal-Kids haben Ferien: Was planen Prinz William und Herzogin Kate?

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben Ferien: Werden Herzogin Kate und Prinz William trotz Corona-Pandemie verreisen?

Prinz George (7), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) starten in die Sommerferien. Während Prinz William (39) und Herzogin Kate (39) mit ihren Kindern im Londoner Kensington Palast leben, wenn diese Kindergarten und Schule besuchen, zieht es die Familie nun vermutlich aufs Land. Freizeit genießen die fünf Royals häufig auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Dort verbrachten der Herzog und die Herzogin von Cambridge bereits die Zeit der Corona-Lockdowns mit den Kindern. Jetzt werden William und Kate in Anmer Hall vermutlich auch eine Feier zu Georges Geburtstag abhalten. Das älteste Kind der Cambridges wird am 22. Juli acht Jahre alt. Die royalen Eltern sind zudem dafür bekannt, dass sie mit ihren Kindern oft an der frischen Luft sind. Kate liebt es außerdem, mit George, Charlotte und Louis zu backen, kochen und basteln.

Auszeit in Schottland?

Ob die Royals Pläne haben, ins Ausland zu reisen, ist unterdessen nicht bekannt. In den vergangenen Jahren waren sie in den Sommerferien unterwegs, 2020 besuchte die Familie wegen der Corona-Pandemie Medienberichten zufolge die Scilly-Inseln vor der Südwestspitze Englands. Zuvor ging es mit den Kindern auch schon weiter weg: Mit Kates Eltern Carole (66) und Michael Middleton (72) machten die Cambridges beispielsweise Familienurlaub auf Mustique. Prinz George soll 2019 seinen sechsten Geburtstag auf der privaten Karibikinsel gefeiert haben.

Williams Großmutter, Queen Elizabeth II. (95), wird wohl ihre traditionelle Sommerpause auf ihrem schottischen Anwesen Balmoral genießen, die Cambridges könnten ihr dort mit den Kindern einen Besuch abstatten.