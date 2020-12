Ross Antony: Ehemann Paul Reeves wäre beinahe gestorben

Ross Antony erlebte vor wenigen Monaten eine dramatische Situation mit seinem Ehemann Paul Reeves. Als der Schlagersänger nicht zu Hause ist, bricht sein Partner zusammen. Was ist passiert?

Dieses erschreckende Erlebnis wird Ross Antony wohl nicht so schnell vergessen können. Im September befand sich der Schlagersänger für seine Show "Schlagerparty" in Leipzig, als im heimischen Siegburg sein Ehemann Paul Reeves zusammenbrach. Er soll sogar in Lebensgefahr geschwebt haben.

Wie dramatisch die Situation war, schildert Ross Antony im Gespräch mit "Das neue Blatt": "Paul rief mich von zu Hause an und sagte: 'Ich kann nicht mehr laufen. Ich liege auf dem Boden und muss den Rettungswagen rufen.'" Über das Telefon habe der Ehemann des ehemaligen Bro'Sis-Star den Sanitätern die Türe öffnen können.

Ehemann von Ross Antony schwebte in Lebensgefahr: "Ich hatte solche Angst um Paul"

Paul Reeves hatte einen lebensbedrohenden Blinddarmdurchbruch erlitten und wurde im Krankenhaus operiert. "Die Ärztin hat gesagt, wäre er noch eine halbe Stunde länger zu Hause geblieben, wäre er jetzt tot", erklärt Ross Antony weiter. Der Schlagersänger sei sofort ins Auto gesprungen und zu seinem Ehemann ins knapp 490 Kilometer entfernte Siegburg gefahren. "Ich hatte solche Angst um Paul wie noch nie. Die schlimmsten Gedanken schossen mir durch den Kopf."

Mittlerweile geht es Paul Reeves wieder gut. Seit 2006 lebt er mit dem Schlagersänger Ross Antony zusammen. Das Paar heiratete 2017 und hat zwei Kinder adoptiert.