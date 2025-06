"Rosenheim-Cops"-Star Max Müller droht: "Dann höre ich sofort auf"

Seit 2002 steht Max Müller für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Der Schauspieler stellt den Polizeihauptmeister "Michi Mohr" noch immer gerne dar – dennoch spricht er jetzt von der Möglichkeit, die erfolgreiche Serie zu verlassen.

Mit Marisa Burger (51) verlässt schon bald ein echtes Urgestein die beliebte ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops". Nach 25 Jahren legt die Schauspielerin ihre Paraderolle der "Miriam Stockl" nieder. Doch wie steht es um ihre geschätzten Serienkollegen? Auch Max Müller (60) ist seit 2002 mit von der Partie. Und nun verrät er, in welchem Fall es auch zu seinem Ausstieg kommen könnte.

Max Müller über "Rosenheim-Cops"-Exit: "Wenn es langweilig wird"

In einer neuen Ausgabe vom ZDF-Magazin "Hallo Deutschland" führt Max Müller durch die Altstadt von Rosenheim. Am Drehort für die beliebte Krimi-Serie wird der Schauspieler regelmäßig von Fans auf der Straße erkannt. Das störe den 60-Jährigen aber überhaupt nicht, wie er betont: "Wenn man sich dazu entscheidet, eine Serie zu drehen, dann muss man auch damit rechnen, dass es unter Umständen ein Erfolg wird." In diesem Fall dürfe man sich über das Erkanntwerden nicht beschweren, so Müller.

Bereits seit 25 Jahren verkörpert der Österreicher den Polizeihauptmeister und muss sich deswegen gelegentlich erklären: "Oft werde ich gefragt: Ist das nicht langweilig? Du machst das schon so lang und so." Doch darauf hat Max Müller eine klare Antwort: "Wenn es langweilig wird, dann höre ich sofort auf. Aber bis jetzt ist es noch nicht so."

Max Müller stellt klar: "'Michi Mohr' hat mir Türen geöffnet"

Für Max Müller ist ein baldiger Serien-Exit also noch keine Option. Im Gegenteil: Der Schauspieler stellt klar, für seine Paraderolle unglaublich dankbar zu sein: "Bis jetzt ist es überhaupt nicht langweilig und 'Michi Mohr' ist tatsächlich das größte berufliche Geschenk meines Lebens."

Und Max Müller geht sogar noch einen Schritt weiter: "'Michi Mohr' hat mir Türen geöffnet, von denen ich nicht einmal gewusst habe, dass es sie gibt." Der 60-Jährige bleibt dem ZDF-Format wohl noch eine Weile erhalten. Und über diese rosigen Nachrichten für die Zukunft der "Rosenheim-Cops" dürften sich Fans sicher freuen.

Pläne nach "Rosenheim-Cops"-Abschied

Auch im AZ-Gespräch erklärte Max Müller vor wenigen Wochen, mit der Rolle "Michi Mohr" noch nicht fertig zu sein. Aber was wären denn seine Pläne, sollte es mal so weit kommen? Dazu sagte er: "Ich bin gerade erst 60 Jahre alt geworden. Und ich freue mich schon sehr auf die Rollen, für die ich bisher immer 'zu jung' war. Schauen wir mal, was so dabei rauskommt."