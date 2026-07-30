"Rosenheim-Cops"-Star Igor Jeftic in Badehose und knappem Shirt: Fans vom neuen Look begeistert

Igor Jeftic sorgt für ungewohnte Bilder. Der "Rosenheim-Cops"-Star zeigt sich im Urlaub im legeren Look – und löst bei Fans viele Reaktionen aus.

Igor Jeftic zeigt sich jetzt von einer anderen Seite. Der "Rosenheim-Cops"-Star überrascht mit seinem Look.

Als Hauptkommissar "Sven Hansen" flimmert Igor Jeftic regelmäßig über die TV-Bildschirme. Seit 2009 ist der Schauspieler bei den "Rosenheim-Cops" gesetzt. In Hemd und Anzug löste er schon viele Kriminalfälle – der seriöse Look wurde längst zum Markenzeichen seiner Rolle. Auf neuen Fotos zeigt sich Jeftic jetzt von einer ganz anderen Seite.

Private Fotos zeigen: Igor Jeftic verzichtet auf "Sven Hansen"-Look

Der 54-Jährige genoss vor Kurzem die Urlaubssonne auf Mallorca. Hemd und Anzug hatte er dabei im Schrank gelassen und präsentierte sich ganz leger in Alltagskleidung. Auf den Bildern trägt Jeftic Tanktop, T-Shirt, knappe Hose! Am Strand und bei Erkundungstouren setzte der Schauspieler auf Bequemlichkeit statt auf einen geschniegelten Auftritt. Vom typischen "Rosenheim-Cops"-Kommissaren-Look fehlte jede Spur, wie mehrere Instagram-Bilder beweisen. Die private Auszeit in der spanischen Idylle scheint Igor Jeftic sichtlich gefallen zu haben. Online sorgt der Münchner jedenfalls für Begeisterung.

"Rosenheim-Cops"-Fans überrascht: "So ungewohnt"

"Schöne Urlaubsfotos, Igor", lobt ein Social-Media-Nutzer in der Kommentarspalte zum Beitrag. "Wundervoll erholt schaust du aus! Danke für die schönen Einblicke", meint ein weiterer. Auf den Fotos strahlt Jeftic über beide Ohren. Sämtliche Ernsthaftigkeit, die er als "Sven Hansen" bei Ermittlungsfällen abzurufen hat, war offenbar verflogen. Die Urlaubsfotos von Igor Jeftic sehen Sie in dieser Slideshow des Instagram-Beitrags:

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Doch der legere Auftritt des Schauspielers lässt so manchen Fan verblüffen. "So ungewohnt, ohne den typischen 'Hansen-Anzug'!", heißt es in einem Kommentar. Doch lange mussten die Fans nicht warten, um ihren Lieblings-Kommissar wieder in gewohnter Rolle zu sehen. Wie er in einem aktuellen Posting zeigt, ist der Schauspieler zurück in der Dienstgarderobe.

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Urlaub auf Mallorca mit der Freundin?

Mit wem Igor Jeftic die Zeit auf Mallorca verbracht hat, machte der ZDF-Star nicht öffentlich. Wer hat die Schnappschüsse wohl gemacht? Darüber verliert er kein Wort auf Instagram. Unlängst sprach der 54-Jährige aber über sein Privatleben – und seine Liebesbeziehung.

Igor Jeftic völlig erblondet: "Abwechslung muss sein"

Dass Igor Jeftic im Gegensatz zu seiner Rolle "Sven Hansen" optisch gern Wagnisse eingeht, ist kein Geheimnis. Im Januar 2025 präsentierte sich der Schauspieler völlig erblondet und ließ sich die Haare färben. Für die Fans war das ein völlig neues Bild – seit Jahren kannte man ihn nur mit brauner Mähne. Die Veränderung kam nicht bei jedem gut an. Jeftic musste online viel Kritik einstecken. Im Interview mit der AZ verteidigte er seinen optischen Wandel: "Abwechslung muss sein." Auch meinte der Münchner: "Sobald sich die Gelegenheit bietet, die Haare wieder zu färben, werde ich es wieder tun." Wann es dazu kommen wird? Man darf gespannt sein.