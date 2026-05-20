Igor Jeftic ganz verliebt: "Rosenheim-Cops"-Star spricht über Partnerin, Hochzeit und Kinder

Mit der Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" hat Igor Jeftic als Kommissar "Sven Hansen" den großen TV-Wurf gelandet. Sein Privatleben hält der Schauspieler eigentlich aus der Öffentlichkeit heraus. Jetzt hat er eine Ausnahme gemacht und offen über seine Freundin gesprochen.

Igor Jeftic begeistert die ZDF-Zuschauer bereits seit knapp 15 Jahren. Als Kommissar "Sven Hansen" löst er nicht nur etliche Mordfälle für "Die Rosenheim-Cops", sondern verdrehte auch der ein oder anderen Dame den Kopf. Privat schaut das anders aus, denn der Schauspieler ist seit vielen Jahren glücklich vergeben. Was ist über seine Freundin bekannt?

"Rosenheim-Cops"-Star plaudert Details über Freundin aus

Wenn am Ende eines langen Tages am Set von "Die Rosenheim-Cops" die letzte Klappe gefallen ist, geht es für die Kommissare zurück ins wahre Leben. Ein Moment, auf den sich vor allem Igor Jeftic freut. "Zu Hause bei meiner Freundin ist es doch am schönsten", sagte er im Mai 2026 dem Magazin "Frau im Spiegel".

Igor Jeftic und Partnerin: Was über Beruf und Kinder bekannt ist

Das Paar lebt seit 2011 gemeinsam in München, zuvor wohnten sie in Berlin. Verheiratet ist Igor Jeftic mit seiner Partnerin nicht – zumindest noch nicht: "Meine Freundin und ich haben darüber fantasiert und das Pro und Contra abgewogen. Es hätte natürlich steuerliche Vorteile. Aber aus diesem Grund wollen wir nicht heiraten. Im Moment fühlt es sich gut und richtig an – so wie es ist."

Wer ist die Partnerin an der Seite des Krimi-Stars?

Gemeinsame Auftritte auf dem roten Teppich gab es bislang keine. Die Frau an der Seite von Igor Jeftic steht nicht im Rampenlicht und hat einen Beruf außerhalb der TV-Branche gewählt: "Meine Freundin ist Sozialpädagogin." Der TV-Star und seine Partnerin haben keine gemeinsamen Kinder. "Ich hätte es mir schon vorstellen können, aber ich hatte nie den ganz starken Wunsch, Kinder zu haben", erklärte Igor Jeftic dazu. "Und jetzt ist es meiner Ansicht nach ein wenig spät. Ich möchte kein alter Vater sein."

Igor Jeftic mit seinen "Rosenheim-Cops"-Kollegen Dieter Fischer, Anastasia Papadopoulos, Baran Hevi und Max Müller. © imago/Sven Simon

Ruf als Frauenheld: Das ist über Igor Jeftics Privatleben bekannt

Während Igor Jeftic im echten Leben eine treue Seele zu sein scheint, haben Fans von "Die Rosenheim-Cops" offenbar ganz andere Erwartungen an den TV-Star. Im Interview mit "Gala" verriet der Schauspieler im Herbst 2020, dass er schon öfter Angebote von Frauen bekommen habe: "In Briefen wird es oft etwas eindeutiger. Aber auf der Straße wurde ich noch nie so richtig angemacht." Auf die Avancen seiner weiblichen Fans sei er noch nie eingegangen: "Das fände ich auch etwas komisch, ich will die Illusion nicht zerstören."

Und wie tickt er abseits des Showbiz? Eine große Leidenschaft für Igor Jeftic ist der Sport. Vor allem brasilianisches Jiu-Jitsu hat es ihm angetan. Während der Corona-Pandemie hielt er sich mit Joggen und Kraftübungen zu Hause fit. Ins Fitness-Studio geht der Schauspieler nach eigener Aussage schon lange nicht mehr, da er dort zu oft erkannt werde.

Igor Jeftic: Seit fast 15 Jahren ist er Teil von "Die Rosenheim-Cops"

Der Schauspieler wurde 1971 in Belgrad geboren, kam aber bereits als Zweijähriger mit seiner Familie nach Deutschland. Igor Jeftic lebte lange in Stuttgart, bevor er für eine Ausbildung bei "München Schauspiel" in die bayerische Landeshauptstadt zog.

1996 feierte der Darsteller sein Debüt vor der Kamera und wirkte in Fernsehserien wie "PowderPark", "Balko", "Zwei zum Verlieben", "Doppelter Einsatz", "Bei aller Liebe" und "In aller Freundschaft" mit. Auch in zwei Folgen des Tatorts war er bereits zu sehen.

2009 stieg er bei "Die Rosenheim-Cops" ein und gehört seitdem fest zum bayerischen Ermittler-Team.

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Nach Tod von Joseph Hannesschläger: Hört Igor Jeftic bei "Die Rosenheim-Cops" auf?

Seit 15 Jahren bringt Igor Jeftic als "Sven Hansen" Verbrecher hinter Gitter. Und das, obwohl es zu Beginn ernsthafte Probleme am Set gab. Zwischen dem Schauspieler und seinem Kollegen Joseph Hannesschläger sei es zu "Ego-Probleme unter Männern" gekommen, wie Jeftic gegenüber der Agentur "Teleschau" erklärte. Aus den Streitereien wurde schließlich aber doch noch Freundschaft. Umso mehr schmerzte Jeftic der Tod seines Co-Stars. Joseph Hannesschläger, der seit der ersten Stunde als Korbinian Hofer bei "Die Rosenheim-Cops" zu sehen war, erlag 2020 seiner schweren Krankheit.

Kräftemessen am Set: Joseph Hannesschläger und Igor Jeftić im Dezember 2008 © dpa/Ursula Düren

Die Abwesenheit des Darstellers habe für eine Leere und "schwierige Zeit" bei den Dreharbeiten gesorgt. Auch den Fans fehlt Kommissar Hofer. Umso schlimmer dürfte es für die Zuschauer sein, dass auch "Sven Hansen" demnächst von der Bildfläche verschwinden könnte.

"Ich überlege eigentlich jedes Jahr, ob ich weitermache oder aufhöre. Und jedes Jahr entscheidet sich die Produktion für mich, und ich entscheide mich weiterzumachen. Aber es könnte natürlich auch jedes Jahr anders sein", erklärte Jeftic 2023 " ". Im AZ-Interview ein Jahr später klang das nicht mehr ganz so dramatisch: "Mit den tollen Kollegen und dem super Filmteam ist es meistens den ganzen Tag eine Freude."