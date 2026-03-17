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"Rosenheim-Cops"-Nachfolgerin von Marisa Burger: Sarah Thonig wird schon jetzt gefeiert

Derzeit läuft die 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" im ZDF. Der Abschied von Publikumsliebling Marisa Burger rückt näher und das macht sich allmählich auch im Drehbuch bemerkbar. Für ihre Nachfolgerin Sarah Thonig wird es nun ernst: Wie denken Fans über die bevorstehende Ablösung?
Eva Meeks
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Frauenpower bei "Die Rosenheim-Cops": Sarah Thonig (re.) wird schon bald ihre Kollegin Marisa Burger (2.v.li.) ablösen.
Frauenpower bei "Die Rosenheim-Cops": Sarah Thonig (re.) wird schon bald ihre Kollegin Marisa Burger (2.v.li.) ablösen. © imago/Revierfoto

Marisa Burger (52) stand seit 2002 für "Die Rosenheim-Cops" vor der Kamera. Ihr Charakter der "Miriam Stockl" hat echten Kultstatus erreicht – weshalb ihr baldiges, freiwilliges Serien-Aus für Fans mit viel Wehmut einhergeht. Derzeit flimmern die vorletzten Folgen mit Burger über die Bildschirme, ihr endgültiger Abschied wird dann im Herbst 2026 ausgestrahlt. Doch schon jetzt wird ihr Abgang angeteasert und Nachfolgerin Sarah Thonig (34) macht sich bereit für die große Ablösung: Wie reagiert das Publikum?

"Die Rosenheim-Cops": "Abschied von Stockl wird eingeläutet"

Am Dienstag (10. März) lief die Folge "Jagd auf Stockl" im ZDF. Auf Instagram schrieben aufmerksame Fans nach der Ausstrahlung, dass man den Serienabgang von Marisa Burger nun offensichtlich vorbereiten wolle. "Der Abschied von Stockl wird eingeläutet", "Wenn da mal nicht Vorzeichen angeklungen sind", "Die Abschiedsvorstellungen von Frau Stockl beginnen, schade", sind nur ein paar der Kommentare, die dort zu lesen sind.

In der Folge ermitteln die Kommissare Hansen und Kaya im Mordfall eines Ingenieurs, der tot im Hotel aufgefunden wurde. Es ist jedoch die Storyline um "Miriam Stockl", die Fans umtreibt: Die Polizeisekretärin hat einen charmanten Australier namens Tom kennengelernt – und dieser möchte sie abwerben und mit ihr in seine Heimat verschwinden. Ob das ZDF-Team damit schon verrät, wie der Publikumsliebling die Serie verlassen wird?

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Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops": "Eine ebenso gute Figur wie Frau Stockl"

Dass Empfangsdame "Christin Lange" schon bald im Polizeisekretariat Platz nehmen wird, hat das ZDF bereits vor einigen Monaten bekannt gegeben. Die von Sarah Thonig gespielte Rolle wird somit in die Fußstapfen von "Miriam Stockl" treten – und durfte in der aktuellsten Folge erste Luft an ihrem baldigen Arbeitsplatz schnuppern. Eine Tatsache, die aufmerksamen Fans natürlich ebenfalls nicht entging.

"War positiv überrascht von Frau Lange, ich denke, die wird eine gute Nachfolgerin für Frau Stockl", "Frau Lange hat schon mal in der Chefetage Probe gesessen. Ich finde, sie macht eine ebenso gute Figur wie Frau Stockl", und "Frau Lange im Sekretariat passt gut", sind nur manche der Kommentare, die Zuschauer auf Instagram hinterlassen.

"Christin Lange" (re.) durfte in der aktuellsten Folge von "Die Rosenheim-Cops" den Empfangsbereich schon einmal probeweise verlassen.
"Christin Lange" (re.) durfte in der aktuellsten Folge von "Die Rosenheim-Cops" den Empfangsbereich schon einmal probeweise verlassen. © ZDF/Bojan Ritan

Das Erbe von Publikumsliebling Marisa Burger anzutreten, geht für Sarah Thonig sicherlich auch mit einer gewissen Nervosität einher. Im Gespräch mit der AZ hatte sie im Juli 2025 von den großen Fußstapfen ihrer Serienkollegin geschwärmt: "Was Marisa in den letzten 25 Jahren geleistet hat, ist einfach unglaublich und wahnsinnig bewundernswert!" Von daher ist davon auszugehen, dass sich Thonig über das positive Feedback auf die neueste Folge schon mal sehr gefreut haben dürfte.

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  • Etty Buffmeyer vor 20 Stunden / Bewertung:

    Nichts gegen Frau Thonig als Mensch, aber als Schauspielerin ist sie so farblos wie ein Stück Brotzeitpapier.

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  • Komod am 14.03.2026 19:18 Uhr / Bewertung:

    Wenn Schauspieler einer Serie im Privaten dann immer so auf Künstler tun.
    Ohne die RC wäre die Burger ein3 0815 geblieben.

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  • Flansi Hick am 15.03.2026 01:47 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Komod

    Die Cops laufen im öffentlich rechtlichen und nicht bei den Privaten.
    Jeder 'Künstler' wird zwangsläufig durch irgendetwas bekannt. Michael Jackson wäre ohne Musik ebenso wie Harry Kane ohne Fußball wahrscheinlich auch ein 0815 geblieben. Etwas wirr diese Aussage.

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