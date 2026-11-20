Der "Rosenheim-Cops"-Ausstieg von Marisa Burger und Alexander Duda schlug große Wellen. Dudas Schwester Solveig gewährt nun in der Abendzeitung einen persönlichen Einblick: Wie denkt die Münchnerin über den Serienabschied der TV-Stars?

Bereits im Frühjahr 2025 gab Marisa Burger bekannt, bei den "Rosenheim-Cops" auszusteigen. In der aktuellen 26. Staffel flimmert die 53-Jährige ein letztes Mal als "Miriam Stockl" über die Bildschirme. Mit der schlagfertigen Polizeisekretärin verliert die Serie einen großen Zuschauerliebling, ist sich Burgers gute Freundin Solveig Duda sicher.

"Rosenheim-Cops"-Veränderung gefällt Fans nicht: Solveig Duda kann das verstehen

Neben der "Miriam Stockl"-Darstellerin wird auch Alexander Duda bald nicht mehr bei den "Rosenheim-Cops" zu sehen sein. Im Interview mit der Abendzeitung spricht seine Schwester Solveig offen über den Ausstieg der zwei TV-Lieblinge. "Marisa und mein Bruder waren oder sind für viele Menschen nicht wegzudenken, was die 'Rosenheim-Cops' angeht." Einige Zuschauer zeigten sich enttäuscht über den doppelten Abschied. Für Solveig Duda kommt das keinesfalls überraschend. "Dass die Fans eine solche Veränderung nicht besonders mögen, kann ich verstehen", betont sie gegenüber der AZ.

Marisa Burger und Alexander Duda nicht mehr bei "Rosenheim-Cops": "Brauche Veränderung"

Dudas Bruder stieg aus der ZDF-Serie nicht freiwillig aus. Marisa Burger hingegen entschied sich aus freien Stücken, das Erfolgsformat zu verlassen. Ihre Freundin und Podcast-Partnerin kann diese Entscheidung nachvollziehen: "Ich denke, wenn eine Serie so lange läuft, kommt man als Schauspieler oder Schauspielerin irgendwann an den Punkt, an dem man denkt: Ich brauche eine Veränderung, ich möchte auch noch andere Charaktere spielen. Deshalb ist man ja schließlich auch Schauspieler geworden."

Solveig Duda ist die Schwester von "Rosenheim-Cops"-Star Alexander Duda. © imago/teutopress

Solveig Duda geht davon aus, dass sowohl ihr Bruder als auch Marisa Burger in noch "vielen anderen schönen Rollen" zu sehen sein werden. Für die Münchnerin ist klar, dass beide nach dem "Rosenheim-Cops"-Aus nicht in der TV-Versenkung verschwinden werden.

Solveig Duda über "Rosenheim-Cops": "Schaue nicht viel Fernsehen"

Obwohl Burger und Alexander Duda die "Rosenheim-Cops" sehr prägten, scheint Solveig die Serie eher selten zu verfolgen. Zur Stammzuschauerschaft zählte sich die 54-Jährige nie. "Ich schaue generell nicht sehr viel Fernsehen", erzählt sie der Abendzeitung. Das hat vor allem berufliche Gründe: "Ich sitze in meinem Job schon den ganzen Tag vor dem Bildschirm", so Duda.

Alexander Duda und Marisa Burger (re.) stehen für die "Rosenheim-Cops" nicht mehr vor der Kamera. © imago/Revierfoto

Bereits im vergangenen Jahr startete Solveig Duda ihr gemeinsames Audioprojekt mit Marisa Burger. Beim Format "Abendkasse – Kultur in der Clutch" kam es dann vor Kurzem zu Neuerungen. Der Podcast trägt fortan den Titel "Servus Duda" – und Burger wird nicht mehr wie bisher wöchentlich zu hören sein. Zudem ist eine dritte, männliche Stimme an Bord, wie die Abendzeitung berichtete.