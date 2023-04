Romy-Verleihung: Barbara Meier strahlt in floraler Traumrobe

Barbara Meier hat bei der Romy-Verleihung in Wien modisch geglänzt. Das Model trug eine farbenfrohe und mit 3D-Blumen bestickte Traumrobe.

Barbara Meier (36) zog bei der Romy-Preisverleihung am Samstag (22. April) in der Wiener Hofburg alle Blicke auf sich. Das Model trug eine romantische, bodenlange Robe, deren durchsichtiger Stoff mit dreidimensionalen Blütenelementen in blauen und rosa Farbtönen bestickt war. Zu dem ärmellosen Kleid mit tiefem Ausschnitt gehörte auch eine pinke Schleppe, die am Saum mit Federn besetzt war.

Ihr Outfit vervollständigte Meier mit funkelndem Silberschmuck und einer cremefarbenen Clutch. Ihre langen Haare ließ sie im Mittelscheitel glatt über die Schultern fallen. Lippen in einem zarten Rosé-Ton und ein helles, strahlendes Augen-Make-up rundeten den Look ab. Das Kleid von Designerin Eva Poleschinski wählte Meier, die zu der Gala mit Ehemann Klemens Hallmann (47) erschien, nicht ohne Grund. "In Österreich habe ich immer gerne auch österreichische Designer an", erklärte sie am roten Teppich, wie eine Instagram Story auf dem Account des Models zeigt.

Die Preisträgerinnen und Preisträger des Abends

Die Romy ist ein österreichischer Film- und Fernsehpreis, der jährlich . Oscarpreisträger Brendan Fraser (54) nahm die Romy International persönlich entgegen. Komiker Otto Waalkes (74) wurde mit dem Preis für sein Lebenswerk geehrt. Jella Haase (30) und Michael Steinocher (39) wurden als "Beliebteste/r Schauspieler/in Serie/Reihe" gewürdigt, Thomas Stipsits (39) als beliebtester Filmschauspieler und Anke Engelke (57) als beliebteste Filmschauspielerin. Joko Winterscheidt (44) und Klaas Heufer-Umlauf (39) wurden in der Kategorie "Show/Unterhaltung" ausgezeichnet. Letzterer nahm den Preis bei der Verleihung entgegen.