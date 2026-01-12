Roggenbrot als Nationalgericht: Jauch löst nach "fehlender intellektueller Kapazität" auf

In welchem europäischen Land ist Roggenbrot (Ruisleipä) das offizielle Nationalgericht? Das will Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" wissen. Er feixt und droht, "den Saal wegen fehlender intellektueller Kapazität unverzüglich räumen" zu wollen. Was ist die richtige Antwort? Finnland, Portugal, Polen oder die Schweiz?

Nach einer quotentechnisch sehr erfolgreichen "3-Millionen-Euro-Woche" präsentiert Quizmaster Günther Jauch (69) am Montag eine reguläre Ausgabe von "Wer wird Millionär?". Auf den berühmten RTL-Ratestuhl schafft es unter anderem Kandidatin Milena Wein. Der Anglistik-Doktorandin wird eine besonders kulinarisch-knifflige Frage gestellt.

Richtige Lösung gesucht: Finnland, Portugal, Polen oder Schweiz?

Für 64.000 Euro will Günther Jauch wissen: In welchem Land ist Roggenbrot so beliebt, dass es 2017 sogar zum offiziellen Nationalgericht erklärt wurde?

A: Finnland

B: Portugal

C: Polen

D: Schweiz

Jauch feixt: "Saal wegen fehlender intellektueller Kapazität räumen"

Die Kandidatin überlegt kurz und meint: "Ich kann etwas ausschließen." Sie will sich lieber absichern und zieht den einzig übrig gebliebenen Zusatz-Joker. Doch kein Studiogast von "Wer wird Millionär?" steht zunächst auf. Moderator Jauch scherzt: "Wir können den Druck verschärfen. Dann würde ich den Saal wegen fehlender intellektueller Kapazität unverzüglich räumen und das uns immer vorrätige Ersatz-Publikum einmarschieren lassen." Jauch kennt die Antwort auf die Roggenbrot-Frage selbst nicht: "Ich hätte eine Tendenz, aber mit absoluter Bestimmtheit könnte ich es aber auch nicht sagen."

"Wer wird Millionär?": Ehemalige Kandidatin steht als Zusatz-Joker auf

Eine Hannoveranerin, die 2006 selbst WWM-Kandidatin gewesen ist und 16.000 Euro abgeräumt hat, hat Mitleid – und meldet sich aus dem Publikum. Sie würde auf A: Finnland tippen: "Weil ich gern dieses finnische Knäckebrot esse, was aus Roggen besteht."

Auflösung: Korrekte Antwort der Roggenbrot-Frage ist "Finnland"

Kandidatin Milena Wein reicht diese Erklärung nicht aus. Sie zockt nicht und steigt bei "Wer wird Millionär?" mit 32.000 Euro aus: "Ich hatte die gleiche Vermutung gehabt. Ich habe es aber auch nie gehört oder gelesen." Nach einer Werbepause löst Günther Jauch auf. Die korrekte Antwort ist tatsächlich A: Finnland.

Das finnische Roggenbrot ist Nationalgericht und heißt Ruisleipä

Finnisches Roggenbrot (Ruisleipä) ist ein traditionelles Brot aus reinem oder nahezu reinem Roggenmehl und gehört seit Jahrhunderten zur finnischen Esskultur. Es wird meist mit Sauerteig hergestellt und hat dadurch einen kräftigen, leicht säuerlichen Geschmack. Typisch sind seine dunkle Farbe, die feste Konsistenz und die lange Haltbarkeit. Aufgrund seines hohen Ballaststoffgehalts gilt es als besonders sättigend und gesund. Es wird in Finnland zu jeder Tageszeit gereicht.