Roberto Blanco über Bühnen-Abschied: "Man merkt, wenn die Zeit gekommen ist"

Mit 88 Jahren steht Roberto Blanco noch immer auf den Bühnen der Nation. Wie denkt die Schlager-Legende über einen Ruhestand? Und was hat er über den Boom der Schlagershows im TV zu sagen? Mit der AZ hat er darüber jetzt gesprochen.

"Ein bisschen Spaß muss sein" – diesen Satz seines gleichnamigen Hits von 1973 scheint Roberto Blanco zu seinem Lebensmotto gemacht zu haben. Egal, wo der Entertainer und Schlagersänger auftaucht, strahlt er meist über beide Ohren – wie etwa vergangenes Wochenende, als er für den Roses and Love Ball und den Hullis-Abschluss extra von Mallorca nach München gereist ist. Die AZ hat den legendären Künstler zum Gespräch gebeten.

Alte Heimat München: So denkt Roberto Blanco über eine Rückkehr

Mit der bayerischen Hauptstadt verbindet Roberto Blanco eine lange Geschichte. Mehrere Jahrzehnte lebte der in Tunis geborene Künstler hier. "Für München habe ich einen großen Platz in meinem Herzen", schwärmt er über seine ehemalige Heimat. "Die Menschen freuen sich, im Biergarten zusammenzukommen und den Alltag hinter sich zu lassen. Das alles finde ich herrlich." Ob er sich eine Rückkehr vorstellen könnte? Dazu sagt er der AZ ehrlich: "Ich bin 88 Jahre alt und weiß nicht, wie lange der liebe Gott mich hier auf der Welt lässt. Aber ich komme immer zurück nach München."

Noch kein Ruhestand in Sicht: "Bis jetzt ist die Zeit noch nicht gekommen"

Während sich Kollegen in diesem Alter längst zur Ruhe gesetzt haben, scheint für Roberto Blanco bislang kein Ende in Sicht. Noch wisse er nicht, wie lange er noch auf der Bühne stehen wolle. "Solange ich gesund und gefragt bin, die Stimme noch da ist und ich weiter Freude verbreiten kann, denke ich nicht daran, aufzuhören", betont der Schlagerstar. Dennoch sei ihm bewusst, dass er nicht ewig auftreten könne. "Man merkt schon, wenn die Zeit gekommen ist zu sagen: Ich ziehe mich zurück. Nur bis jetzt ist die Zeit noch nicht gekommen."

Ans Aufhören will Roberto Blanco noch lange nicht denken. © imago/Lindenthaler

Roberto Blanco ist es vor allem wichtig, seinen Fans eine Freude zu bereiten. Aber auch abseits der Bühne blickt er auf die positiven Seiten seines Lebens. "Ich bin ein sehr dankbarer Mensch. Ich danke Gott für meine Gesundheit, meine positive Lebenseinstellung und dafür, dass ich das Leben genießen darf. Und vor allem für die liebe Frau an meiner Seite."

Mit Ehefrau Luzandra ist Roberto Blanco seit 2013 verheiratet. © BrauerPhotos/S.Brauer

Der 88-Jährige kann aber auch anders. Wenn ihn etwas stört, spricht er das sofort an – auch im AZ-Interview: "Auf die Palme bringen mich falsche Menschen, falsche Berichte, Menschen, die Kriege, Auseinandersetzungen, falsche Inszenierungen, Streitmanipulationen anfangen möchten oder diese nie beenden wollen."

Kritik an Schlagershows im TV: Roberto Blanco spricht Klartext

Seit ein paar Jahren ist die Schlagerbranche in einem starken Aufschwung, Shows von Florian Silbereisen, Beatrice Egli, Andy Borg oder Giovanni Zarrella laufen im TV rauf und runter und sorgen für hohe Einschaltquoten. Das kommt auch Roberto Blanco zugute, der 2025 etwa mit Topmodel Heidi Klum bei ihrem "Heidifest" im Münchner Hofbräuhaus aufgetreten ist. "Die Schlagerwelt wird immer leben", sagt er dazu. Dennoch erhebt er auch Kritik: "Die Shows im TV sind in Deutschland nicht mehr das, was ich gelebt habe. Da hat man Künstler aufgebaut, man hat Talente gefördert und unterstützt." Newcomer hätten ihm zufolge nur noch wenig Chancen, sich eine Karriere aufzubauen. Auch seien die Shows von Silbereisen und Co. nicht mehr abwechslungsreich genug. Dennoch stellt er klar: "Ich bin immer noch hin und wieder im Fernsehen zu sehen. Und ich bin zufrieden mit meinem Publikum. Die sind mir treu geblieben."

"Heidifest" 2026: Hat Heidi Klum schon Einladungen verschickt?

Da der Ruhestand bei Roberto Blanco noch nicht in Sicht ist, wird es auch 2026 nicht ruhig um ihn. Wie er der AZ verrät, sind neue Projekte aktuell in Planung – Details werden aber nicht ausgeplaudert. Über einen Anruf würde er sich aber besonders freuen: von Topmodel Heidi Klum.

Zum "Heidifest" versammelten sich 2025 zahlreiche Größen aus der Schlagerbranche. © BrauerPhotos

Wie sie bereits vergangenes Jahr mitteilte, plant sie auch für 2026 ein "Heidifest". Ob dann auch Roberto Blanco wieder mit dabei sein wird? "Ich freue mich für sie, dass sie nächstes Jahr wieder mit ihrer Sendung an den Start geht. Sie wird sich melden, wenn es so weit ist." Man darf also weiterhin gespannt sein.