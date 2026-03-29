Robert Geiss ist genervt von seinen Töchtern. Der Millionär verlangt Wertschätzung. Davina und Shania pochen hingegen auf Veränderung. Auf der hauseigenen Jacht erhitzen sich die Gemüter.

Wie viel Luxus ist den Töchtern von Robert Geiss (62) genug? Die Influencerinnen Davina (22) und Shania (21) genießen ein Leben in Saus und Braus. Ihre Ansprüche sind hoch – bei Shopping-Touren oder Reisen in die exklusivsten Orte der Welt glüht da schon mal die Kreditkarte. Vater Robert wünscht sich Dankbarkeit für den Luxus, den er seinen Töchtern bietet. Statt Wertschätzung erlebt der TV-Millionär jedoch immer wieder Unzufriedenheit und Kritik. Jetzt ist Papa Geiss mit seiner Geduld am Ende.

Geiss-Töchter unzufrieden: Vater Robert "platzt die Hutschnur"

Seit 2013 schippern die Geissens regelmäßig auf der hauseigenen Jacht Indigo Star über die Weltmeere. Auf dem Luxusboot sammelte die Millionärsfamilie schon viele Erinnerungen. Momentan befindet sich das Gefährt jedoch im Umbau, schwerwiegende Renovierungsarbeiten fallen an. In einer aktuellen Folge der Reality-Doku " " wird der die Jacht-Baustelle zum Thema. Einige Zimmer erstrahlen bereits in neuem Glanz – ein Ergebnis, welches Robert Geiss seinen Töchtern nicht vorenthalten will. Davina und Shania wirken zufrieden mit der Modernisierung der Indigo Star. Doch der Außenbereich ist nicht ganz nach ihren Vorstellungen. Vater Robert reagiert im Einzelinterview gereizt: "Noch ein Kommentar und mir platzt die Hutschnur."

Seit 2013 sind die Geissens im Besitz ihrer eigenen Luxus-Jacht Indigo Star. © imago/Peter Seyfferth

Robert Geiss genervt: "Die Kinder wollen alles ändern"

Das Familienoberhaupt ist sichtlich genervt: "Ich glaub's nicht. Die Indigo Star wird seit neun Monaten umgebaut, und jetzt wollen die Kinder alles ändern." Robert Geiss erklärt, auf dem Außenbereich des Boots solle eine Liegewiese ihren Platz finden. Der Millionär und Ehefrau Carmen (60) präsentieren ihren Kindern, wie sie sich den Loungebereich vorstellen. Tochter Shania merkt an: "Irgendetwas fehlt." Und Davina betont konkret: "Hier fehlt jetzt noch der Tisch."

Shania Geiss meckert über Jacht-Ausstattung"

Shania Geiss verlangt erneut Veränderung: "Ich finde das doch ein bisschen zu voll. Ich finde das too much. Ganz ehrlich." Auch mit dem Look der Lounge-Möbel ist die 21-Jährige nicht zufrieden. Die Farbe Grau ist ihrer Meinung nach nicht richtig gewählt.

Carmen und Robert Geiss haben ihre Töchter zu meinungsstarken Frauen erzogen. Die Szenen auf der Luxus-Jacht lassen daran keinen Zweifel. Ein derart ehrliches Feedback zu den Umbauten auf der Indigo Star stößt Robert jedoch sauer auf. Erst als eine befreundete Familie das Boot betritt, lockert sich die Stimmung. Doch noch ist unklar, ob die Änderungsvorschläge der Millionärstochter noch umgesetzt werden. RTL2 zeigt "Die Geissens" immer montags ab 20.15 Uhr.