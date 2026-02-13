Die Töchter von Robert und Carmen Geiss leben im Luxus. Trotzdem kann es für Nesthäkchen Shania nie genug sein, wie ihr Vater jetzt bemängelt.

Mehrere Villen, die schicksten Klamotten und ein eigenes Boot – den Geissens mangelt es an nichts. Während Robert (62) und Carmen (60) einst klein angefangen und sich ihren Luxus selbst erarbeitet haben, sind die Töchter Davina (22) und Shania (21) in den Reichtum hineingeboren. Von klein auf sind Prunk und Opulenz für die Millionärskinder alltäglich. Ob das seine Spuren hinterlassen hat? Robert Geiss zeigt sich jetzt genervt...

38-Meter-Yacht: Tochter von Robert Geiss will mehr

In einer aktuellen Folge der Reality-Doku " " befindet sich die Millionärsfamilie in Abu Dhabi. Wie viele VIPs lassen sich auch Robert und seine Liebsten das jährliche Formel-1-Spektakel in der Wüstenstadt nicht entgehen. Das Autorennen wollen die Geissens von ihrer eigenen Yacht – der Indigo Star – aus betrachten. Dafür soll das Boot in neuem Glanz erstrahlen und wird renoviert. In einer Szene erklärt Robert seinen Töchtern, wie die Renovierungsarbeiten laufen. Sie hören gebannt zu, bis Shania betont: Ein "100-Meter-Boot" sei ihr genehmer als die Indigo Star. Das Boot ist circa 38 Meter lang – für Nesthäkchen Shania scheinbar nicht lang genug. Roberts Gesicht nimmt eine kalte Miene an.

"Wir renovieren hier alles, jetzt ist ihr das Boot zu klein"

Dem Multimillionär ist schnell anzumerken, dass er genervt ist. Shania macht den Eindruck, mit der Indigo Star nicht zufrieden zu sein – und das, nachdem ihr Vater bereits viel Mühe und hohe Kosten in die Sanierung der Yacht investiert habe. "Höher, schneller, weiter. Wir renovieren hier alles, jetzt ist ihr das Boot zu klein." Die Luxus-Ansprüche von Shania scheinen unersättlich. Ist die 21-Jährige undankbar, für das, was ihr geboten wird?

Davina und Shania Geiss im Juli 2025. Shania stellt hohe Ansprüche an Vater Robert. © imago/Breuel-Bild

Seitenhieb gegen Tochter: "Warte darauf, dass du mal heiratest"

Robert Geiss lässt sich einen Seitenhieb in Richtung seiner Tochter nicht nehmen: "Ich warte ja mal darauf, dass du irgendwann mal heiratest und mit einem 100-Meter-Boot hier reinkommst, damit ich hier anständig Formel 1 gucken kann und es mich nichts kostet, und ich mich um nichts kümmern muss. Ich komme dann nur zum Biertrinken."

38 Meter lang, 21 Knoten schnell – ist Robert Geiss' Indigo Star für Tochter Shania nicht gut genug? © pa/obs/RTL II

Robert Geiss macht Shania darauf aufmerksam, sie solle an der Dating-Front erfolgreicher sein, wenn ihr die Indigo Star nicht passe und sie ein größeres Boot wolle. Damit nährt er das Narrativ, eine Frau könne nur mit einem Mann finanziell erfolgreich sein. Bislang gingen Shania und auch ihre Schwester als Single durchs Leben. Genervt wirft Robert in die Runde: "Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit in Abu Dhabi."

Shania Geiss zeigt Reue: "Du hast das sehr gut gemacht"

Shania merkt, dass sie dem 62-Jährigen mit ihrer Aussage auf den Schlips getreten ist. Undankbar für all das, was sie von ihrem Vater geboten bekommt, will sie nicht klingen. Sie entschuldigt sich gekonnt, umarmt Robert und lobt: "Du hast das sehr gut gemacht." Shania will klarstellen: Sie schätzt die Mühen ihres Vaters und nimmt eine neu renovierte 38-Meter-Yacht nicht für selbstverständlich.