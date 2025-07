Seine Europa-Tournee führt Robbie Williams derzeit durch Deutschlands Großstädte. Am Samstag (26. Juli) wird der Entertainer endlich auch in München auftreten. Doch noch vor dem großen Konzert im Olympiastadion sorgt er mit einer Entscheidung für Enttäuschung unter manchen bayerischen Fans.

Der Regen hat Deutschland fest im Griff – und zeigt auch vor Megastar Robbie Williams (51) kein Erbarmen. Der Entertainer tourt gerade durch Europa und musste am Montag (21. Juli) aufgrund des Unwetters sogar sein erstes Berlin-Konzert absagen. Am Samstag (26. Juli) wird der Brite endlich auch in München spielen. Die AZ und "Felix" hatten unter Lesern vorab zwei Tickets mit exklusivem Meet & Greet verlost. Doch wie sieht die Wetterprognose für die bayerische Hauptstadt aus? Und mit welcher Entscheidung enttäuscht Robbie Williams womöglich seine Münchner Fans schon vorab? Die AZ kennt Details.

Robbie Williams in Berlin: "Drehen das Video zum neuen Song"

Am vergangenen Dienstag trat Robbie Williams im Rahmen seiner Europa-Tournee in der Waldbühne Berlin auf. Eigentlich hätte es das zweite Konzert in der deutschen Hauptstadt sein sollen – doch das Unwetter hatte dem 51-Jährigen am Montagabend einen Strich durch die Rechnung gemacht. Umso größer war die Freude darüber, dass am Dienstag trotz Regen endlich gespielt werden durfte. Und auch die AZ war an diesem Abend live in Berlin dabei.

Ein emotionaler Robbie Williams plauderte viel über Privates, bewies mit spontanen Gags seine Schlagfertigkeit und heizte den ca. 20.000 Fans in der ausverkauften Waldbühne musikalisch ordentlich ein. Schließlich hatte der Brite noch eine Überraschung zu verkünden: "Wir drehen das Video zu meinem neuen Song in Berlin. Ich hatte darüber nachgedacht, es in München zu tun. Aber nein, wir machen es hier in Berlin!" Das Konzertpublikum verwandelte die Waldbühne kurzerhand mit Handytaschenlampen in ein Lichtermeer – während Robbie Williams das neue Lied "Spies" zum Besten gab. Song und Musikvideo sollen im Herbst erscheinen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Robbie Williams in München: Worauf sich ein weiblicher Konzertgast freuen darf

Die Entscheidung gegen München sollten Fans dem britischen Popstar aber keinesfalls übel nehmen. Wer ein Ticket für das Konzert am Samstag ergattert hat, kann sich auf beste Unterhaltung, zahlreiche Hits und einen herrlich selbstironischen Robbie Williams freuen. Und für einen weiblichen Konzertgast könnte es in München zu einem besonders aufregenden Moment kommen. Den Song "She's the One" widmet der Sänger nämlich bei jedem Konzert einer einzelnen Dame im Publikum. In Berlin wurde diese Ehre der 33-jährigen Sarah aus Hamburg zuteil.

Für Sarah aus Hamburg (zu sehen auf der Leinwand hinter der Bühne) sang Robbie Williams den Hit "She's the One". Welche Dame er wohl in München auswählen wird? © AZ

Konzert von Robbie Williams: So wird am Samstag das Wetter in München

Nachdem bereits ein Konzert abgesagt werden musste, haben die Veranstalter die aktuellen Wetterprognosen natürlich besonders genau im Blick. Für das Konzert am Samstag in München sind Regen und Gewitter sowie eine Temperatur von nur 16 Grad vorhergesagt. Wetterfeste Kleidung ist somit dringend zu empfehlen. Treue Fans werden sich davon aber nicht die Laune verderben lassen – und bei Hits wie "Let Me Entertain You", "Feel" und "Angels" auch im strömenden Regen mitsingen.

Und für Robbie Williams dürfte sein kurzer Aufenthalt in München trotz schlechtem Wetter angenehm ausfallen. Wie die AZ exklusiv erfahren hat, wird der Popstar für 18.000 Euro die Nacht im noblen Charles Hotel München residieren.