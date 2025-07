Wohnte Robbie Williams beim letzten München-Aufenthalt noch im Bayerischen Hof, so nächtigt der britische Superstar nun in einem anderen Luxushotel. Die AZ kennt die exklusiven Details und zeigt die Bilder der renovierten Mega-Luxus-Suite.

Robbie Williams wird am Samstag ein Konzert geben – und wohnt in einer der nobelsten Suiten Münchens. Das Foto zeigt die Dachterrasse mit Traum-Ausblick.

Wenn Robbie Williams am Samstag im Olympiastadion München auftritt, ist das nicht nur ein musikalisches Highlight – sondern auch ein ganz besonderes Wiedersehen: Es ist sein erster Auftritt in der Arena seit acht Jahren. 2006 sorgte er dort gar mit drei ausverkauften Shows und über 210.000 Fans für einen bis heute unerreichten Rekord. Jetzt kehrt der britische Superstar nach München zurück – und wohnt dabei ziemlich exklusiv und in frisch renovierten Räumlichkeiten.

Robbie Williams in Münchner Luxus-Hotel: Bilder der Suite

Die AZ weiß exklusiv: Robbie Williams residiert im noblen Charles Hotel. Ein echtes Juwel unter Münchens Luxushotels! Der 51-jährige Popstar wird die neu gestaltete und riesige "Royal Monforte Suite" im achten Stock beziehen.

Charles Hotel mit Mega-Suite samt Botanik, Bücher und Bayern-Blick

Die rund 200 Quadratmeter große Suite wurde erst kürzlich modernisiert und beeindruckt mit einem atemberaubenden Blick über München – bei schönem Wetter bis hin zu den Alpen.

Hier schlummert und träumt Robbie Williams in München. © Rocco Forte Hotels

Ehemaliges Grundstück der Universitätsbibliothek: Charles Hotel 2007 erbaut

Die Einrichtung stammt von Lady Olga Polizzi, der renommierten Designerin und Schwester von Sir Rocco Forte.

Gemütlich und farbenfroh: Das ist der Essbereich der "Royal Monforte Suite". © Rocco Forte Hotels

Inspiration für das Design waren sowohl das botanische Thema des Hotels als auch die Geschichte des Standorts: Einst stand hier die Universitätsbibliothek. Die Bücher sind daher ein wiederkehrendes Stilmotiv der Luxus-Suite des Fünf-Sterne-Hotels, das 2007 in München gebaut wurde.

18.000 Euro kostet die 200 Quadratmeter große Luxus-Suite des Charles Hotels München pro Nacht. © Rocco Forte Hotels

Suite von Robbie Williams ist 200 Quadratmeter groß

Neben der stilvollen Bibliothek begeistert die Suite mit einer eigenen Dachterrasse, einem weitläufigen Wohnbereich und einem Schlafzimmer, das durch Kunstwerke mit floralen Motiven und klarer Linienführung besticht. Auffällige Muster und kräftige Farben – besonders im Essbereich – sorgen für britischen Charme mitten in München. Das dürfte Robbie Williams, der in Mittelengland aufgewachsen ist, besonders gut gefallen.

Ob sich Robbie Williams auch an diesen Schreibtisch mit Traum-Ausblick setzen wird? Die Gelegenheit hätte er jedenfalls. © Rocco Forte Hotels

Preis für XXL-Suite liegt bei 18.000 Euro pro Nacht

Der Luxus hat allerdings seinen Preis: Eine Übernachtung in der "Royal Monforte Suite" kostet mindestens 18.000 Euro. Dafür gibt es absolute Diskretion, einen eigenen Zugang und natürlich Rundum-Service auf höchstem Niveau.