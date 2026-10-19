Regierungschef heißt übersetzt gleich wie das Land: Auflösung überrascht WWM-Kandidat

Bei "Wer wird Millionär?" wird es politisch: Günther Jauch will wissen, welcher Regierungschef ins Deutsche übersetzt gleich heißt wie das Land, in dem er an der Spitze steht. Handelt es sich dabei um einen Politiker aus Ungarn, Dänemark, Polen oder Spanien? Die AZ hat die Antwort.

Auf dem "Wer wird Millionär?"-Ratestuhl von Günther Jauch werden die Kandidaten mit schwierigen Fragen konfrontiert.

Bei " " geht das Rätselraten am 19. Oktober in eine weitere Runde. RTL-Quizmaster Günther Jauch konfrontiert seine Kandidaten wie gewohnt mit kniffligen Fragen. Ein Studiogast soll sein Politikwissen unter Beweis stellen. Bei richtiger Antwort winken 8.000 Euro.

"Wer wird Millionär?": Regierungschef, der auf Deutsch übersetzt gleich wie das Land heißt

Helmut Maaßen aus Würselen in Nordrhein-Westfalen darf am Montagabend auf Günther Jauchs Ratestuhl Platz nehmen. Er ist 57 Jahre alt, dreifacher Vater und arbeitet als Vertriebsleiter in einem Autovermietungsunternehmen. Jauch will von seinem Studiogast wissen:

Die Wahl zum Regierungschef gewann 2026 – übersetzt man den entsprechenden Nachnamen ins Deutsche – ein ...?

A. "Ungar" in Ungarn

B. "Däne" in Dänemark

C. "Pole" in Polen

D. "Spanier" in Spanien

Politikfrage bei Günther Jauch: WWM-Kandidat braucht Joker

Helmut Maaßen benötigt einige Sekunden, um die Frage richtig zu verstehen. Günther Jauch hilft ihm weiter, tut sich mit einer vereinfachten Erklärung jedoch etwas schwer und sorgt damit für Lacher. In Bezug auf die Frage meint Maaßen dann: "Ich glaube, dass es 2026 Wahlen in Polen gab. Aber ich weiß es nicht." Der Vertriebsleiter entscheidet sich dafür, den Zusatzjoker einzusetzen. Er setzt auf einen Zuschauer aus Aschaffenburg, der ihm zu Antwortmöglichkeit A: "Ungar" in Ungarn rät.

Auflösung zu "Wer wird Millionär?"-Frage: "Ungar" in Ungarn ist die richtige Antwort

Der 57-Jährige lässt A: "Ungar" in Ungarn einloggen. Die Entscheidung stellt sich als die richtige heraus. Tatsächlich handelt es sich bei Möglichkeit A um die korrekte Antwort. Demnach heißt der ungarische Regierungschef, wenn man seinen Nachnamen ins Deutsche übersetzt, gleich wie das Land, in dem er regiert.

Péter Magyar: Ungarns neuer Regierungschef

Péter Magyar ist seit dem 9. Mai 2026 der Regierungschef und Ministerpräsident von Ungarn. Das Parlament wählte den 45-jährigen Politiker zum Nachfolger von Viktor Orbán, der das Land zuvor ununterbrochen 16 Jahre lang regiert hatte. Magyar ist Vorsitzender der Tisza-Partei, die bei der Parlamentswahl im April 2026 einen deutlichen Sieg errang.

Der ungarische Regierungschef Peter Magyar. © imago/ZUMA Press Wire

"Wer wird Millionär?": Warum nur Ungarn als Antwort stimmen kann

Die richtige Antwort auf die "Wer wird Millionär?"-Frage ergibt sich also aus dem Nachnamen des ungarischen Ministerpräsidenten: "Magyar" bedeutet ins Deutsche übersetzt "Ungar". Die anderen drei Antwortmöglichkeiten können als Lösung nicht stimmen, da die Namen der Regierungschefs der anderen Länder übersetzt nicht "Däne", "Pole" oder "Spanier" bedeuten. In Dänemark steht Mette Frederiksen an der politischen Spitze, in Polen ist Donald Tusk Regierungschef und Ministerpräsident. Spanien wird von Pedro Sánchez regiert.