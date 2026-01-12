Redensart mit Ursprung in Bestattungsritual: Richtige Joker-Fährte für WWM-Kandidatin

Günther Jauch stellt bei "Wer wird Millionär?" die Frage, welche Redensart ihren Ursprung in Bestattungsritualen hat: hoch und heilig, samt und sonders, sang- und klanglos oder hieb- und stichfest? Was ist die korrekte Antwort?

Nach der spannenden "3-Millionen-Euro-Woche" lockt Günther Jauch am 12. Januar mit einer regulären Ausgabe von "Wer wird Millionär?" vor die Bildschirme. Der Quizmaster verlangt von einer Kandidatin Wissen in puncto Redensarten und Redewendungen. Hätten Sie die richtige Antwort gewusst?

Redensarten und Bestattungsrituale: Günther Jauch stellt knifflige Frage

Claudia Koch nimmt auf dem Ratestuhl von " " Platz. Die im Schwarzwald lebende Katzenliebhaberin steht bei der 64.000-Euro-Frage und Günther Jauch möchte von ihr wissen:

Welche Redensart hat ihren Ursprung in Bestattungsritualen?

A: hoch und heilig

B: samt und sonders

C: sang- und klanglos

D: hieb- und stichfest

Hoch und heilig, samt und sonders, sang- und klanglos oder hieb- und stichfest?

Claudia Koch gibt ehrlich zu: "Ich habe keine Ahnung." Sie hat eine Vermutung, welche sie vorerst jedoch nicht nennen möchte. Die gebürtige Rheinländerin entscheidet sich dafür, den Publikumsjoker einzusetzen. 54 Prozent der "Wer wird Millionär?"-Zuschauer im Studio tippen auf Antwortmöglichkeit C: sang- und klanglos.

"Wer wird Millionär?": Zweiter Joker soll zur korrekten Lösung verhelfen

"Sie waren wo?", will Günther Jauch von Claudia Koch wissen. Die Personalkauffrau meint, sie habe zu Beginn zu D: hieb- und stichfest tendiert. Dass über die Hälfte des Publikums auf C: sang- und klanglos tippt, gebe ihr jedoch zu denken. Koch setzt einen weiteren Joker – den 50:50-Joker – ein. Übrig bleiben die Antwortoptionen B und C.

"Wer wird Millionär?": sang- und klanglos als richtige Antwort

"Ich nehme C", so Günther Jauchs Kandidatin. Der Showmaster löst auf: "Die richtige Antwort ist C: sang- und klanglos." Das Glück war auf Claudia Kochs Seite und sie schreitet zur 125.000-Euro-Frage voran. Die Herkunft der Redensart "sang- und klanglos" liegt in schlichten, einfachen Begräbnissen des Mittelalters, bei denen Glocken nicht läuteten (kein Klang) und keine Trauerlieder (kein Gesang) gesungen wurden. Das wies auf eine stille, unbeachtete Beisetzung hin.