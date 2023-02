Rede für Queen Elizabeth: Helen Mirren rührt Prinz William fast zu Tränen

Während der BAFTA Awards würdigte Schauspielerin Helen Mirren die verstorbene Queen Elisabeth II. mit einer emotionalen Rede. Die 77-Jährige verriet, dass bei ihr bei den Proben einige Tränen geflossen sind. Auch Prinz William, der im Publikum saß, war sichtlich gerührt.

In einer bewegenden Rede bei den British Academy of Film and Television Arts Awards ehrte Schauspielerin Helen Mirren die verstorbene Queen Elisabeth II. und rührte mit ihren Worten auch Prinz William, der mit seiner Frau Kate im Publikum saß.

Helen Mirren ehrt die Queen mit emotionaler Rede

"BAFTAs Beziehung zu Ihrer Majestät besteht seit Langem und BAFTA wäre ohne ihre treue Unterstützung nicht das, was es heute ist", erklärte die Schauspielerin, nachdem sie die Bühne in der Royal Festival Hall in London betreten hatte.

"Sie unterstützte über 50 kulturelle Organisationen und 2013 war es an der Zeit, sie mit einem BAFTA zu ehren, in Anerkennung der herausragenden Unterstützung der Queen für die Film- und Fernsehindustrie. Kino in seiner Bestform macht das, was die Queen so mühelos geschafft hat, es bringt uns zusammen und vereint uns in einer Geschichte."

Während einige Einspieler gezeigt wurden, war die Stimme der verstorbenen Monarchin im Voice-Over zu hören: "Durch das schöpferische Genie von Künstlern, seien es Schriftsteller, Schauspieler oder Filmemacher, können wir sowohl die Bandbreite unserer Kulturen als auch Elemente unserer gemeinsamen Menschlichkeit erkennen."

Mirrens Schlussworte rührten Prinz William sichtlich

Helen Mirren beendete ihre Rede mit emotionalen Worten, die auch Prinz William im Publikum sichtlich bewegte: "Ihre Majestät, Sie waren der führende Star unserer Nation im Namen der BAFTA, vielen Dank für alles, was Sie für unsere Film- und Fernsehindustrie getan haben."

Im Gespräch mit BAFTA-Moderatorin Alison Hammond verriet Mirren, dass sie bei den Proben geweint hatte. Sie sei aber sehr froh darüber, dass sie die Tränen losgeworden sei, bevor sie vor dem Prince of Wales auf die Bühne trat, um der Queen Tribut zu zollen.

Queen Elisabeth und Helen Mirren: Eine langjährige Verbindung

Die 77-Jährige kann auf eine langjährige Verbindung zu der Monarchin zurückblicken. 2003 wurde Mirren von Queen Elisabeth in den britischen Adelsstand erhoben und zur "Dame Commander of the Order of the British Empire" ernannt.

Im Film "Die Queen" verkörperte Mirren Queen Elisabeth II.. Für die Rolle erhielt sie unter anderem den Oscar als beste Hauptdarstellerin sowie den Golden Globe Award.