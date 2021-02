Rebecca Mir postet sexy Babybauch-Bild für ihre "Hater"

Schwanger, sexy und sportlich: In den Augen mancher Instagram-Nutzer geht das nicht zusammen. Model Rebecca Mir zeigt, wie man mit Stil dagegenhält.

Zu eng, zu knapp, zu provokant - so in etwa lauten die bissigen Online-Kommentare und Botschaften, mit denen sich die schwangere Rebecca Mir derzeit herumschlagen muss.

Das macht sie nun öffentlich - aber auf charmant-witzige Art.

In einem Video tanzt die 29-Jährige die bösen Kommentare und übergriffigen Ratschläge einfach weg.

Sport trotz Babybauch

Auf Instagram hatte sie zuvor Fotos von sich beim Sporttreiben und in knapper Kleidung gezeigt, und damit offenbar Hater auf den Plan gerufen. Die einen vermuten eine Gefahr für das Baby, das beim Sporteln durchgeschüttelt wird, die anderen finden die anliegende Garderobe unpassend für eine Schwangere.

Rebecca Mir lässt sich davon nicht beirren - und schießt direkt das nächste Bild nach. "For all my haters: Hier ein Bild in einem engen, sexy Kleid", schreibt sie dazu.

Schwangere Rebecca Mir: "wunderschöne Superwoman"

Und dafür bekommt die ehemalige GNTM-Teilnehmerin auch viel Zuspruch: Über 55.000 ihrer fast einer Millionen Abonnenten liken es.

"Eine wunderschöne schwangere Frau, und das Kleid schaut so toll an ihr aus", schreibt ein Fan. "Wie, bitteschön, kann man dich bloß haten?", fragt ein anderer. "Du bist durch und durch eine Superwoman!" Und eine Followerin meint: "Welche Hater? Du bist so wunderschön, egal, wann, wie, wo... Innen wie außen."

Einen besonders herzlichen und zugleich pragmatischen Rat hat Freundin Jana Ina Zarrella parat: "Du bist schwanger - und nicht krank. Genieß' deine Schwangerschaft und tu das, was Dir gut tut."