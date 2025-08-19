Rauswurf für Jimi Blue Ochsenknecht: Er muss TV-Show sofort verlassen

Erst Familienzoff, dann Gefängnis und jetzt auch noch ein Rausschmiss aus einer TV-Show: Jimi Blue Ochsenknecht hat aktuell viel zu verarbeiten. Dabei hatte eine Promi-Kollegin erst kürzlich über aufkeimende Gefühle dem Ex-Kinderstar gegenüber gesprochen. Jetzt wendet sie sich allerdings von ihm ab. Was ist passiert?

Die Abwärtsspirale von Jimi Blue Ochsenknecht will einfach nicht stoppen. Erst kürzlich hat er sich mit seiner Familie versöhnt, nachdem es monatelange Funkstille gegeben hatte. Kaum war er mit seinen Liebsten wiedervereint, klickten schon die Handschellen: Aufgrund von angeblich nicht bezahlten Rechnungen wurde er festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Dort wartet er derzeit auf einen Prozess wegen Betrugs. Doch auch im TV läuft es für den Sohn von Natascha und Uwe Ochsenknecht nicht rund. Jetzt wurde er sogar aus einer Reality-Show geworfen, obwohl eine VIP-Kandidatin sehr von ihm schwärmte.

Jimi Blue Ochsenknecht muss "Villa der Versuchung" sofort verlassen

Bei "Villa der Versuchung" wollte Jimi Blue Ochsenknecht einen Neustart wagen – weg vom seriösen Schauspiel hin zum Trash-TV. Dabei schlug sich der 33-Jährige erstaunlich gut und bewies ein gutes Gespür für fiese Intrigen und lautstarke Streitereien mit seinen Kollegen. Doch kurz vor dem Finale war Schluss, in der neuesten Folge der Show kassierte er einen Rauswurf.

Kevin Schäfer, Patricia Blanco, Jasmin Herren, Seven Graf Bernadotte von Wisborg und Sarah Kulka entschieden sich dafür, dass Jimi Blue Ochsenknecht nach einem Spiel die "Villa der Versuchung" sofort verlassen muss. Letztere hatte in der Woche zuvor eigentlich noch von dem Promi-Sohn geschwärmt und offenbart, Gefühle für ihn entwickelt zu haben. Dennoch wendete sie sich gegen ihren Schwarm und gab ihm den ultimativen Show-Laufpass.

Sarah Kulka schwärmte von Jimi Blue Ochsenknecht, stimmte aber trotzdem für ihn zur Rauswahl aus "Villa der Versuchung". © BrauerPhotos

Sarah Kulka gibt Jimi Blue Ochsenknecht Laufpass: "Gehe über Leichen"

Warum fiel Sarah Kulka Jimi Blue Ochsenknecht derart in den Rücken? "Er gönnt mir den Sieg von Herzen und würde sich freuen, wenn ich hier als Gewinnerin rausgehe, obwohl ich ihm ein Messer in den Rücken gestoßen habe", sagte sie kurz nach dem Rausschmiss. Dabei erklärte sie auch ihre Entscheidung: "Ich muss das alles ausblenden. Es geht hier nicht um Emotionen, es geht um viel Geld und deswegen gehe ich auch über Leichen." Der Promi-Sohn war dem ehemaligen GNTM-Model offenbar ein zu starker Konkurrent geworden.

Und wie reagierte Jimi Blue Ochsenknecht auf seinen vorzeitigen Exit? Er selbst hatte bei der Rauswahl auf eine Stimmabgabe verzichtet und verabschiedete sich unter Tränen von seinen Mitstreitern. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon ahnte, dass er zum Teil von seinen eigenen Verbündeten ausgewählt wurde, die Sendung zu verlassen? Wohl eher nicht, denn für alle gab es noch eine herzliche Umarmung.

Und der Ochsenknecht-Sohn scheint Gefallen am Trash-TV gefunden zu haben. Erst vor wenigen Tagen erklärte er in seiner Instagram-Story, dass er es sich vorstellen könne, bald wieder an einer Reality-Show teilzunehmen. Doch vielleicht kommt bei einer Verurteilung erst einmal ein Aufenthalt in einem Gefängnis dazwischen.