Promi-Kollegin über Jimi Blue Ochsenknecht: "Habe Gefühle entwickelt"

Jimi Blue Ochsenknecht durchlebt aktuell eine sehr schwierige Zeit, denn in Österreich startet bald ein Prozess gegen ihn wegen mutmaßlichen Betrugs. Doch eine Promi-Dame könnte ihm jetzt Rückhalt bieten, denn sie schwärmt von dem umstrittenen Promi-Sohn.

Von der Glitzer-Welt der High Society in die Fänge der Justiz – der Absturz von Jimi Blue Ochsenknecht war tief. Weil er in Österreich eine saftige Hotelrechnung nicht bezahlt haben soll, startet am 22. August ein Prozess gegen den 33-Jährigen. Ihm wird Betrug vorgeworfen. Auf Unterstützung aus der Promi-Branche kann er aktuell kaum hoffen – oder etwa doch? Eine Reality-Kollegin schwärmt jetzt von dem Ochsenknecht-Sohn.

Jimi Blue Ochsenknecht: Intrigen-Spiel bei "Villa der Versuchung"

Mit "Villa der Versuchung" hat Jimi Blue Ochsenknecht aktuell seine Premiere im Trash-TV gefeiert. Obwohl er gekonnt den Moralapostel mimt, scheint er das Intrigen-Spiel doch besser verstanden zu haben, als er zugibt. Gemeinsam mit TV-Sternchen Raúl Richter bildet er in der Sat.1-Show das vermeintliche Anführer-Duo. Dafür gibt es von den Mitstreitern jede Menge Gegenwehr. Doch eine Kandidatin stellt sich hinter den Sohn von Uwe und Natascha Ochsenknecht: Ex-GNTM-Model Sarah Kulka.

In der neuesten Folge wird wieder viel gegen die anderen Reality-Promis taktiert. In den Fokus geraten auch Ochsenknecht und Richter. "Wenn heute so ein Macht-Ding ist, würde ich mir den Kopf der Gruppe schnappen", sagt Sarah Kulka im Gespräch mit Kevin Schäfer und Brenda Brinkmann. Sie betont, dass das aber nicht Jimi Blue sei, sondern sein Kumpel Raúl. Dann lässt die Bombe platzen und erklärt in Bezug auf den Promi-Spross: "Ich habe irgendwie Gefühle entwickelt."

Sara Kulka hat Gefühle für Jimi Blue Ochsenknecht entwickelt. © Joyn/Michael de Boer

Ex-GNTM-Star Sarah Kulka: Hat sie sich in Jimi Blue Ochsenknecht verknallt?

Hat sich da etwa jemand in Jimi Blue Ochsenknecht verguckt? Bislang bewies dieser bei seinen Beziehungen kein glückliches Händchen: Mit Ex Yeliz Koc lieferte er sich eine öffentliche Schlammschlacht und seine nächste Ex Laura-Marie Geissler kam nicht sonderlich gut bei seiner Familie an. Was Mama Natascha Ochsenknecht wohl von Sarah Kulka als Schwiegertochter in spe hält? Immerhin zeigt das ehemalige Model von Heidi Klum klare Kante und kann seine Meinung lautstark vertreten.

Sarah Kulka hat zwar Gefühle für Jimi Blue Ochsenknecht, diese seien aber nicht von romantischer Natur. Sie erklärt auf Nachfrage des schockierten Kevin Schäfers, dass sie "keine Patricia-Blanco-Gefühle" für ihn hege. Damit macht sie deutlich, dass sie mit dem 33-Jährigen lediglich freundschaftlich verbunden sein wolle. Die Blanco-Tochter hingegen hatte in vergangenen Folgen von "Villa der Versuchung" gesagt, dass sie in Mit-Kandidat Seven Graf Bernadotte von Wisborg verschossen sei. Dass auch aus Sarah Kulka und Jimi Blue Ochsenknecht mehr als Freunde werden können, ist daher eher ausgeschlossen.