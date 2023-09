Rausschmiss für Prinz William und König Charles: Hier sind die Royals unerwünscht

Nach mehr als einem Jahrhundert in Nutzung der britischen Royals hat sich der Eigentümer des schottischen Anwesens Abergeldie Estate jetzt dazu entschieden, die Königsfamilie von seinem Grundstück zu werfen.

Seit über 150 Jahren nutzen die britischen Royals das Abergeldie Estate im schottischen Aberdeenshire – das wird sich jedoch bald ändern. 1851 kauften Prinz Albert und Queen Victoria die Rechte an dem edlen Anwesen, welches seitdem größtenteils als Jagd- und Fischereisitz der königlichen Familie genutzt wurde, jetzt wurde der alte Vertrag, der die Berechtigung dazu erteilt, aufgelöst.

Royals verlieren Rechte an schottischem Jagd-Grundstück

Das fast 50 Quadratkilometer große Grundstück, das an Balmoral angrenzt, stand den Royals seit inzwischen mehr als 170 Jahren zur freien Verfügung. In Kürze plane der Eigentümer nun allerdings eine andere Verwendung. Bereits vor drei Jahren stand das Anwesen dabei schon zum Verkauf, der neue Besitzer wolle jetzt statt Royals lieber eine Vielzahl zahlender Kunden auf seinem Grundstück haben und habe deshalb den Vertrag mit dem Königshaus gekündigt.

Nach königlichem Rauswurf: Abergeldie Estate werde in Zukunft "kommerziell genutzt"

Statt König Charles, Prinz William und dem Rest der Familie werden in Zukunft wohl zahlende Kunden das riesige Grundstück nutzen können. Geplant sei aktuell die kommerzielle Nutzung mit neuem Schießstand und weiteren Möglichkeiten für "sportliche Aktivitäten". Entsprechende Anträge lägen der zuständigen Gemeinde bereits vor.

In einem Statement des neuen Besitzers heißt es, dass man den Vertrag mit sofortiger Wirkung gekündigt habe, um das Anwesen jetzt umzustrukturieren, sodass es in Zukunft effektiv im kommerziellen Sinne genutzt werden könne. Dafür bedürfe es allerdings erstmal einer Vielzahl an neuen Einrichtungen, wie dem neuen Schießstand, auf dem weitläufigen Gelände.

Mietvertrag bereits vor über 100 Jahren ausgelaufen

Vor mehr als 170 Jahren schloss Prinz Albert einen Vertrag zur uneingeschränkten Nutzung des Grundstückes über 40 Jahre mit dem damaligen Eigentümer ab – nach Ablauf dieser Zeit, wurde das Abkommen jedoch nie annulliert, geschweige den erneut auf einen festen Zeitraum festgelegt. Kaufgrund für die Royals war Medienberichten zufolge die direkte Nähe zu Balmoral.

Grundstück direkt an Todesstätte der Queen

Erst vor knapp einem Jahr ist Queen Elizabeth auf dem benachbarten Balmoral verstorben. Traditonell nutzten die Royals das Schloss und auch das daran anknüpfende Abergeldie Estate von Juli bis September als Erholungs- und Urlaubsanwesen – so auch letztes Jahr, nachdem die Queen sich aufgrund ihrer schnell abnehmenden gesundheitlichen Verfassung auf das schottische Grundstück zurückgezogen hatte.