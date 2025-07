Raus aus dem Adelaide Cottage: Ziehen Kate und William um?

Prinz William und Prinzessin Kate sind angeblich auf der Suche nach einem größeren Haus. Ein Anwesen soll ihnen dabei besonders zusagen.

Erst seit drei Jahren leben Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) mit ihren Kindern im Adelaide Cottage auf dem Gelände von Schloss Windsor. Das Haus mit vier Schlafzimmern galt britischen Medienberichten zufolge von Anfang an für den Thronfolger nur als Übergangslösung. Nun hält die fünfköpfige Familie angeblich Ausschau nach einem neuen Zuhause.

unter Berufung auf Insider aus dem Königshaus, dass der Prinz und die Prinzessin erwägen, "in eine großzügigere Residenz umzuziehen". Eine Option könnte laut den Quellen aus dem Palast Fort Belvedere sein: ein Haus im neugotischen Stil, das in einer versteckten Ecke des Windsor Great Park liegt.

Edward VIII. lebte in dem Anwesen

Das Anwesen wurde im 18. Jahrhundert erbaut und später zum Lieblingswohnsitz von Edward VIII. (1894-1972), der dort lebte, bevor er König wurde und nachdem er abdankte. Er soll in dem Haus 1936 die Dokumente unterschrieben haben, die seine Abdankung besiegelten.

Für William und Kate sowie ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) würde der Umzug wohl vor allem bedeuten, dass sie mehr Platz haben. Auf dem Grundstück, das zu dem Anwesen gehört, soll es laut "Mail on Sunday" einen Pool und einen Tennisplatz geben - was den Insidern zufolge besonders für die begeisterten Sportlerinnen Kate und Charlotte interessant ist.

Viel Platz für William und Kate

Zu dem Anwesen sollen auch mehrere Gärten, zwei Seen und drei Cottages für Personal gehören. Eine angeblich gut informierte Quelle berichtete dem Blatt über die Familie des Thronfolgers: "Sie haben das Gefühl, dass ihnen Adelaide Cottage zu klein geworden ist und sie etwas Größeres brauchen." Allerdings gebe es noch keine konkreten Pläne, die Koffer zu packen, William und Kate prüfen demnach verschiedene Optionen. Das Paar war im August 2022 zusammen mit George, Charlotte und Louis vom Londoner Kensington-Palast in das Adelaide Cottage gezogen.

In den vergangenen Jahren hatte es auch Spekulationen gegeben, die beiden könnten mit ihren Kindern in die Royal Lodge ziehen, dem 30-Zimmer-Anwesen in Windsor, in dem Prinz Andrew (65) lebt. Dieser wollte aber Medienberichten zufolge nicht umziehen.