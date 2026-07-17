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Ralph Siegel aus Koma erwacht!

Ralph Siegel (80) liegt nicht mehr im künstlichen Koma. Der Münchner Schlagerproduzent litt an einer schweren Lungenentzündung.
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Laura und Ralph Siegel im November 2023.
Laura und Ralph Siegel im November 2023. © imago images/Future Image/Frederic Kern

Aufatmen bei Familie Siegel: Ralph Siegel liegt nicht mehr im künstlichen Koma. Das meldet die "Bild"-Zeitung am frühen Freitagabend unter Verweis auf Ehefrau Laura Siegel. Zuletzt stand es gesundheitlich sehr kritisch um den verdienten Songschreiber (u.a. "Ein bisschen Frieden" – komponiert für Sängerin Nicole, die damit den Eurovision Song Contest 1982 gewann).

Weiter sagt sie gegenüber der Zeitung: "Das künstliche Koma konnte beendet werden und er ist wach und heute hat ihn sein Halbbruder Jörg Woltmann aus Berlin mit seinem Besuch überrascht und er hat sich riesig gefreut." Die ganze Familie sei unendlich dankbar und erleichtert, dass er den ersten großen Schritt geschafft habe.

Sie könnten bereits wieder leichte Unterhaltung mit ihm führen und "blicken voller Zuversicht auf die kommenden Tage."

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Die AZ berichtete vor fünf Tagen exklusiv, dass sich der Prozess des Aufweckens verzögere, weil Siegels Körper zu schwach sei. Jetzt die erste wirklich gute Nachricht. Siegel liegt nicht mehr im künstlichen Koma. Der Prozess der Genesung dauert aber weiter an. Siegel liegt weiterhin auf der Intensivstation.

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