Queen Elizabeth II.: Was weiß man über Bestattung, Beerdigung, Trauerfeier und Ablauf?

Der Tod der Queen bestürzt die Welt. Königin Elizabeth II. ist am 8. September im Alter von 96 Jahren gestorben. Am Ende der Trauerzeit in Großbritannien wird die Queen mit einem Staatsakt bestattet. Wann findet die Trauerfeier statt? Hier erfahren Sie alles zu Ablauf, Datum und Terminen – samt Details der Beerdigung.

Am 8. September ist Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral für immer eingeschlafen. Der Palast teilte um 19.30 Uhr deutscher Zeit mit, dass Königin am Nachmittag friedlich eingeschlafen sei. Am Sterbebett wachten ihr beiden ältesten Kinder, Charles und Anne. Alle anderen Familienmitglieder trafen zu spät in Schottland ein.

Seit ihrem Tod wird ein striktes Protokoll eingehalten. Datum und Ort der Bestattung samt Trauerfeier sowie die eigentliche Beerdigung sind bis ins Detail durchgeplant. Zehn Tage nach dem Tod der Monarchin ist laut Plan die Bestattung von Königin Elizabeth II..

Was passiert mit dem Leichnam der Königin?

Der Leichnam wird von Balmoral nach Edinburgh überführt, um dort in der schottischen Residenz aufgebahrt zu werden. Später kommt er nach London. Drei Tage lang wird die Königin in der Westminster Hall (Palast von Westminster) aufgebahrt und 23 Stunden täglich für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Man rechnet mit einer halben Million Menschen, die kommen werden.

Termin der Bestattung: Wann findet die Trauerfeier für Queen Elizabeth II. statt?

Derzeit geht man davon aus, dass die Trauerfeier am 19. September geplant ist. Das wäre ein Montag. Stirbt der britische Regent, wird der Tag der Bestattung zum nationalen Trauer- und Feiertag erklärt. Das Volk kann dann um seine Queen weinen, die über 70 Jahre lang auf dem Thron saß – Rekordzeit! Um zwölf Uhr soll es in ganz Großbritannien zwei Schweigeminuten geben. Prozessionen wird es in der britischen Hauptstadt und in Windsor geben.

Der Sarg soll von Marinesoldaten auf einer Lafette durch die Londoner Straßen gezogen werden. So war es auch 1952 beim Tod von Elizabeths Vater König Georg VI. (✝56).

Datum steht noch nicht fest, aber Ort: Gottesdienst in der Westminster Abbey

Die Krönung von Prinzessin Elizabeth zur Königin fand am 2. Juni 1953 in der Westminster Abbey (da saß sie schon knapp 16 Monate auf dem Thron). In der Kirche in London wird auch die Trauerfeier für die Queen stattfinden.

Ablauf des Begräbnisses: Wo findet die Beisetzung der Queen statt?

Nach der Trauerfeier wird der Leichnam der Königin auf Schloss Windsor gebracht. Dort wird sie in der ehrwürdigen St.-George's-Kapelle neben ihrem Vater beigesetzt. Ihr 2021 verstorbener Ehemann Prinz Philip, der in der "Royal Vault", einer Grabkammer unter der Kapelle begraben ist, wird daraufhin umgebettet und neben ihr bestattet. Im Familiengrab liegen auch Queen Mum und Prinzessin Margaret.

Welche Gäste werden beim Staatsakt erwartet?

Neben der kompletten königlichen Familie werden zahlreiche Staatsoberhäupter und Regierungschefs sowie Mitglieder der europäischen Königshäuser erwartet. Königin Elizabeth war Staatsoberhaupt von insgesamt 15 Ländern, die dem Commonwealth-Staatenbündnis angehören. Es ist noch überhaupt nicht abzuschätzen, wie viele Gäste wirklich erscheinen werden. Die Westminster Abbey und ganz London wird zu einer Hochsicherheitszone. Die ganze Welt wird auf London blicken.

Was ist der Unterschied zwischen Beerdigung, Beisetzung und Bestattung?

Umgangssprachlich werden die Begriffe Beerdigung, Beisetzung und Bestattung oft als Synonyme verwendet. Doch sie haben unterschiedliche Bedeutungen: