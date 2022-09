Queen Elizabeth II.: Urkunde verrät offizielle Todesursache – und weitere Details

Am 8. September ist Queen Elizabeth II. auf Schloss Balmoral gestorben. Auf der Todesurkunde, auch "Totenschein" genannt", stehen weitere Details zum Ableben der Königin – unter anderem auch zur Todesursache.

Genau drei Wochen sind seit dem Tod von Queen Elizabeth II. nun vergangen, die Königin wurde beigesetzt und auch die offizielle Trauerzeit in Großbritannien ist mittlerweile vorbei.

Nun gibt es jedoch nochmal weitere Details zum Ableben der Monarchin: Unter anderem steht auch offiziell die Todesursache von Queen Elizabeth II. fest. Am Donnerstag veröffentlichte die Abteilung der "National Records of Scotland" , in der "Old Age" – also Altersschwäche – als Todesursache angegeben ist. Elizabeth II. wurde 96 Jahre alt.

Todeszeitpunkt: Queen Elizabeth II. starb um 16.10 Uhr deutscher Zeit

Auch bekannt ist durch die Urkunde, wann genau der Tod der Queen festgestellt wurde. Demnach starb die Königin am 8. September um 15.10 Uhr britischer Zeit, also 16.10 Uhr deutscher Zeit, auf Schloss Balmoral.

Chronik: Die letzten Stunden der Queen

Was steht auf dem Totenschein der Queen?

Der offizielle Totenschein von Königin Elizabeth II. © National Records Of Scotland (PA Media)

Prinzessin Anne, die Tochter der Queen, gab die Informationen zum Totenschein. Darauf steht: