Queen Elizabeth II. präsentiert sich fröhlich mit Gehstock

Queen Elizabeth II. zeigt sich bestens gelaunt auf Schloss Windsor. Die Monarchin hat gleich mehrere Gäste auf ihrem Anwesen empfangen.

Dieses königliche Lächeln ist ansteckend: Queen Elizabeth II. (95) hat sich bestens gelaunt und offensichtlich auch gut erholt auf Schloss Windsor gezeigt. Nach ihrer Corona-Infektion und zahlreichen Terminabsagen empfing sie zum ersten Mal wieder eine größere Anzahl an Gästen auf ihrem Anwesen. Strahlend nahm die Monarchin die Gäste in Empfang und zeigte sich dabei fröhlich und interessiert in den einzelnen Gesprächen, wie mehrere Bilder zeigen. Immer in ihrer Hand: ein edler Gehstock, auf den sie sich in einigen Momenten stützte.

Die britische Königin begrüßte unter anderem die Chefin des berühmten Porzellan- und Emaille-Herstellers Halcyon Days, Pamela Harper, und deren Ehegatten. Die Königsfamilie wird seit Jahrzehnten von dem Traditionsunternehmen aus Knightsbridge beliefert. Ein bereits geplantes Treffen im Jahr 2020 zum 70-jährigen Firmenjubiläum wurde damals aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Queen nimmt an Gedenkgottesdienst teil

Die Queen trug ein weißes Kleid mit Blumenmuster und eine schwarze Handtasche. Um einige luxuriöse Kunstwerke besser sehen zu können, griff sie auf eine Halbmondbrille zurück. Ihren nächsten öffentlichen Auftritt wird die Queen voraussichtlich am kommenden Dienstag beim Gedenkgottesdienst zu Ehren ihres verstorbenen Mannes Prinz Philip in der Westminster Abbey wahrnehmen.