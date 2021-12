Queen Elizabeth II. lädt zum traditionellen Weihnachtsessen

Queen Elizabeth II. wird trotz der Corona-Befürchtungen das jährliche Weihnachtsessen der königlichen Familie am Dienstag veranstalten.

Queen Elizabeth II. (95) will das traditionelle Weihnachtsessen mit ihrer Familie trotz der Bedenken wegen wieder steigender Corona-Zahlen (Omicron) durchführen. Fünfzig Familienmitglieder hat sie für kommenden Dienstag nach Schloss Windsor eingeladen.

, sollen unter anderem der britische Thronfolger Prinz Charles (73) und dessen Ehefrau, Herzogin Camilla (74), erwartet werden. Freuen darf sich die Königin demnach auch über drei ihrer vier neuen Enkelkinder - August Brooksbank (10 Monate) von Prinzessin Eugenie (31), Lucas Tindall (9 Monate) von Zara Tindall (40) und Sienna Mapelli Mozzi (3 Monate) von Prinzessin Beatrice (33). Queen-Enkel Prinz Harry (37), dessen Ehefrau, Herzogin Meghan (49), und die beiden Kinder, Archie (2 1/2) und Lili Mountbatten-Windsor (6 Monate), werden dagegen nicht nach England reisen, sondern in den USA bleiben.

Das Weihnachtsessen der Königin fand vor Corona immer im Buckingham Palast statt, im vergangenen Jahr wurde es ganz abgesagt. Und auch in diesem Jahr werden die Befürchtungen immer lauter. Doch die Queen hält offenbar noch an dem Termin fest.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Weihnachten in Sandringham

Am Tag nach dem Weihnachtsessen wird die Monarchin auf ihren Landsitz nach Sandringham in Norfolk abreisen, um Weihnachten dort zu verbringen. Die königliche Familie wird an Heiligabend zu ihr stoßen und am 25. Dezember traditionell zusammen die Messe in der St. Mary Magdalene Church besuchen. Es ist das erste Weihnachtsfest der Königin seit 73 Jahren ohne ihren im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip (1921-2021).