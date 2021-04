Queen Elizabeth II. erinnert an Prinz Philip als Weltenbummler

Ehemann, Unterstützer, Weltenbummler: Der Einsatz von Prinz Philip war groß. Mit Bildern seiner vielen Reisen erinnert Queen Elizabeth II. nun daran.

Queen Elizabeth II. (94) hat mit Prinz Philip (1921-2021) nicht nur ihren Ehemann verloren, sondern auch einen treuen Unterstützer der Krone. Mit etlichen des verstorbenen Prinzgemahls, das er auf Reisen stets gezeigt habe. Sie fasst zusammen: Der Herzog von Edinburgh habe seit 1949 70 Prozent aller Länder der Erde gesehen, 50 Commonwealth-Länder besucht und insgesamt 229 Einzelbesuche "in den entlegensten Teilen des Commonwealth" getätigt.

Außerdem habe Prinz Philip militärische Zugehörigkeiten in Australien, Kanada, Neuseeland und Trinidad und Tobago genossen sowie Schirmherrschaften in insgesamt zwölf Commonwealth-Ländern innegehabt. Die veröffentlichten Bilder zeigen den Prinzgemahl auf diversen Reisen, stets umringt von Menschen mit einem Lächeln im Gesicht - so wie er selbst. Er starb am Morgen des 9. April im Alter von 99 Jahren auf Schloss Windsor. Ganze 73 Jahre waren er und Queen Elizabeth II. verheiratet.

