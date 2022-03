Queen-Cousin Prinz Michael von Kent gibt russische Auszeichnung zurück

Prinz Michael von Kent, Cousin von Queen Elizabeth II., hat eine hohe russische Auszeichnung zurückgegeben, die er 2009 erhalten hat.

Prinz Michael von Kent (79) hat eine russische Auszeichnung zurückgegeben. Dabei handelt es sich um den Orden der Freundschaft, einen der höchsten Orden Russlands, den der Cousin von Queen Elizabeth II. (95) im Jahr 2009 vom ehemaligen russischen Präsidenten Dmitri Medwedew (56) für seine Arbeit an den anglo-russischen Beziehungen erhalten hatte. "Ich kann bestätigen, dass Seine Königliche Hoheit Prinz Michael von Kent seinen russischen Freundschaftsorden zurückgibt", sagte ein Sprecher des Prinzen . "Es wird keinen weiteren Kommentar geben."

Prinz Michael ist über seine Großmutter mit dem russischen Zar Nikolaus II. (1868-1918) verwandt und besucht Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1992, wie es heißt. Der britische Royal spricht Russisch und ist Schirmherr der Russisch-Britischen Handelskammer.

Geschäfte mit Kontakten zum Putin-Regime?

Im vergangenen Jahr wurde Prinz Michael beschuldigt, Zugang zum Regime des russischen Präsidenten Wladimir Putin (69) zu verkaufen, wie die Ein Sprecher von Prinz Michael sagte allerdings: "Prinz Michael hat keine besondere Beziehung zu Präsident Putin. Sie haben sich das letzte Mal 2003 getroffen und er hat seitdem keinen Kontakt mit ihm oder seinem Büro gehabt".

Obwohl Prinz Michael von Kent die Königin bei offiziellen Anlässen vertreten hat, darunter beim 150. Jahrestag des Krimkriegs in der Ukraine, erhält er keine Mittel aus dem Sovereign Grant. Er arbeitet als Berater für Geschäftskunden und sein eigenes Unternehmen, Cantium Services.

Royals unterstützen die Ukraine

Das britische Königshaus hat in den letzten Tagen seine Unterstützung für die Ukraine bekundet. Queen Elizabeth hat Anfang dieser Woche eine "großzügige Spende" an das "Disasters Emergency Committee" geleistet. Am Mittwoch hatten Prinz Charles (73) und Herzogin Camilla (74) ein emotionales Treffen mit Ukrainern in London. Und Prinz William (39) und Herzogin Kate (40) sprachen der Ukraine in einer Erklärung am Samstag ihre Unterstützung aus.

Der russische Präsident hat mit seiner Armee am 24. Februar 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen.