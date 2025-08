Prügel im Königshaus: Harry soll Andrew blutige Nase verpasst haben – jetzt spricht er Klartext

Ein neues Enthüllungsbuch über Prinz Andrew sorgt für Schlagzeilen – insbesondere wegen angeblicher Spannungen mit seinem Neffen Prinz Harry. Nun äußert sich Meghans Ehemann zu den Vorwürfen.

Der britische Autor Andrew Lownie bringt Mitte August sein Buch "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" auf den Markt. Darin will er laut Verlagsankündigung intime Einblicke in das Leben von Prinz Andrew und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson geben – inklusive bislang unbekannter Details über Skandale und Konflikte innerhalb des Königshauses.

Buch über Prinz Andrew: Pikanter Inhalt über Streit mit Prinz Harry

Wie die "Daily Mail" vorab berichtet, soll das Buch unter anderem von einem Vorfall im Jahr 2013 handeln, bei dem es angeblich zu einem handfesten Streit zwischen Prinz Harry und Prinz Andrew gekommen sei. Demnach habe ein Familientreffen damals in einem handgreiflichen Konflikt geendet, bei dem Andrew sogar eine blutige Nase davongetragen haben soll.

Auslöser sei laut dem Buch gewesen, dass Andrew sich abfällig über Harry geäußert habe. In der Folge habe Harry ihn als Feigling beschimpft. Auch spätere Spannungen zwischen beiden Royals werden thematisiert: So soll Andrew die Beziehung seines Neffen zur Schauspielerin Meghan Markle massiv kritisiert haben.

Trooping the Colour im Juni 2013: Prinz Andrew steht gemeinsam mit Prinz Harry auf dem Balkon des Buckingham-Palasts. © imago/Avalon.red

Andrew soll nicht an Zukunft von Harry und Meghan gelaubt haben

Der Duke of York habe demnach geäußert, die Ehe werde kaum einen Monat überstehen, Meghan sei zu alt und Harry habe sich nicht genug über ihre Vergangenheit informiert. Die Hochzeit bezeichnete Andrew laut Buchzitat als den "größten Fehler seines Lebens". Ein Insider wird zudem mit den Worten zitiert, Harry habe später gegenüber seinem Bruder William gesagt, "dass er Andrew hasse".

Prinz Harry dementiert Gerücht um Prügelei mit Andrew

Auf die brisanten Vorwürfe reagierte nun ein Sprecher von Prinz Harry und Herzogin Meghan. In einer offiziellen Stellungnahme heißt es: "Ich kann mitteilen, dass nichts davon wahr ist. Prinz Harry und Prinz Andrew hatten nie einen physischen Streit, und Prinz Andrew hat auch nie solche Kommentare über die Herzogin von Sussex gegenüber Prinz Harry getätigt."

Auch zwischen Prinz Andrew und seinem anderen Neffen, Thronfolger Prinz William, soll es laut dem Buch Spannungen geben. Als möglicher Grund wird ein unhöfliches Verhalten Andrews gegenüber Williams Ehefrau, Prinzessin Kate, genannt. Der Kensington Palast wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern.