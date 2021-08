Prozess gegen Todfahrer ihres Sohnes: Stephanie von Pfuel erscheint persönlich vor Gericht

Der Prozess gegen den Todesfahrer von Karl Bagusat hat begonnen. Stephanie von Pfuel, die Mutter des Opfers, erschien persönlich vor Gericht.

Stephanie von Pfuel musste im März 2019 das Schlimmste erleiden, was einer Mutter widerfahren kann: Ihr Sohn Karl "Charly" Bagusat starb bei einem Unfall in Berlin. Der Fahrer des Autos, von dem der 26-Jährige erfasst wurde, steht seit Dienstag (24. August) vor Gericht. Die Kaffeegräfin ist zum Prozessauftakt persönlich erschienen.

Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel (m.), frühere bayerische Kommunalpolitikerin, kommt zu Beginn eines Prozesses wegen fahrlässiger Tötung als Nebenklägerin in einen Gerichtssaal im Amtsgericht Tiergarten. Nach dem Tod eines Fußgängers - dem Sohn der Gräfin - steht ein mutmaßlicher Autoraser vor Gericht. © Christophe Gateau/dpa

Stephanie von Pfuel leidet unter dem Verlust ihres Sohnes Charly

Mit "Gala" hat Stephanie von Pfuel vergangene Woche darüber gesprochen, wie es ihr zwei Jahre nach dem Verlust ihres Sohnes geht. "Charlys Verlust fühlt sich an, als hätte man mir ein Körperteil amputiert. Ich lerne gerade, mit einem Arm oder Bein zu leben, das geht. Aber ich leide unter grauenvollen Phantomschmerzen", sagt sie im Gespräch mit der Zeitung. Vor allem am Unfalltag, am Todestag, an Weihnachten und an Charlys Geburtstag schmerze sie sein Fehlen besonders.

Kaffeegräfin hofft auf eine gerechte Strafe: "Eine Bewährungsstrafe wäre schlimm"

Seit dem 24. August steht der mutmaßliche Todesfahrer ihres Sohnes vor Gericht. "Er hat mir das Liebste genommen, was man einem Menschen nehmen kann: sein Kind", sagt Stephanie von Pfuel über den Mann. Zusammen mit ihrer Tochter Sophie erschien sie am Dienstag persönlich im Gerichtssaal.

Stefanie Gräfin von Pfuel wird von Tochter Sophie zum Prozessauftakt begleitet. © BrauerPhotos / J.Reetz

Trotz der großen Angst, die sie vor diesem Tag verspürte, müsse sie dem Angeklagten "ins Gesicht schauen" und erklärte dazu: "Ich wünsche mir, dass er eine gerechte Strafe bekommt. Schlimm wäre für mich, wenn er mit einer Bewährungsstrafe davonkommen würde."