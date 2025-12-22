Promis im Weihnachts-Fieber: Wer aus München flüchtet und wo ausgiebig gefeiert wird

In wenigen Tagen wird in ganz Deutschland Weihnachten gefeiert und auch die Promis kommen endlich mal zur Ruhe. Oder etwa doch nicht? Wer große Pläne hat, ins Ausland flüchten oder einfach nur gemütlich feiern will – der AZ standen die VIPs Rede und Antwort.

Gutes Essen, Geschenke und eine tolle Zeit mit den Liebsten – das macht die Weihnachtszeit jedes Jahr so besonders. In jeder Familie gibt es andere Traditionen, wie die Festtage begangen werden. Da bilden auch die Promis keine Ausnahme...

Birgit Schrowange feiert mit der Familie Vorab-Weihnachten

Für Birgit Schrowange wird es das erste Weihnachtsfest in München, denn die Moderatorin ist vor kurzem erst mit ihrem Ehemann hergezogen. "Wir feiern bei ganz lieben Freunden, die bei uns in der Nachbarschaft leben. Mein Sohn wird wahrscheinlich am ersten oder zweiten Feiertag zu Besuch kommen. Die Töchter meines Mannes sind dann schon auf dem Weg nach Kolumbien, deshalb haben wir uns bereits vorab alle getroffen. Es war ein sehr schöner und entspannter Vorweihnachtsabend im teatro."

Birgit Schrowange und Ehemann Frank Spothelfer sind eben erst nach München gezogen. © Daniel von Loeper

Stefan Mross feiert nach dem Motto: "Runter vom Gas"

Schlagerstar Stefan Mross ist kurz vor Weihnachten noch im totalen Stress. "Erstmal sind wir vom 28. November bis 30. Dezember auf Weihnachtstour in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Bayern. Das ist eigentlich unsere gesamte Weihnachtszeit", sagt er der AZ. "Heiligabend wird für uns dann sehr entspannt. Es gibt Würstl mit Kartoffelsalat und dann geht es zu Evas Eltern. Ihr Vater ist ein ausgezeichneter Koch und am ersten Feiertag wird es sicherlich gute Gaumenfreuden geben. Alles unter dem Motto: Runter vom Gas! Danach geht es direkt mit der Tour weiter. Man spricht zwar immer über die stille Zeit, aber ich habe das Gefühl, die Menschen verfallen Jahr für Jahr in größere Hektik."

Für Stefan Mross bedeutet die Weihnachtszeit auch jede Menge Stress. © BrauerPhotos/J.Harrell

Für Jochen Schropp geht es über die Feiertage wieder nach Kapstadt

Moderator Jochen Schropp hat aus seinen weihnachtlichen Reisen fast schon eine eigene Tradition gemacht, wie er der AZ erzählt: "Ich werde wieder in Kapstadt sein und mit Freunden und Familie Weihnachten feiern. Ich freue mich wahnsinnig, denn das Jahr war sehr herausfordernd für mich – ich bin froh, dass es endlich zu Ende ist."

Jochen Schropp freut sich vor allem auf die TV-Weihnachtsklassiker. © BrauerPhotos/M.Nass

Yvonne Catterfeld freut sich auf Patchwork-Weihnachten

Für Yvonne Catterfeld ist vor allem die Vorbereitungszeit am schönsten. "Ich mache auch gerne einen Weihnachtskranz selbst und schmücke den Baum", betont sie stolz. "Die Feiertage verbringe ich mit der ganzen Familie. Meine Eltern, mein Partner und mein Sohn sind natürlich dabei. Wir haben auch einen Tag, den wir als Patchwork-Familie feiern."

Yvonne Catterfeld freut sich besonders auf das Dekorieren. © BrauerPhotos/F.Seidel

Nicht in München: Warum Jürgen Drews mit Familie in Kitzbühel feiert

Schlagerfamilie Drews zieht es heuer für die Feiertage weg aus München, wie Tochter Joelina im AZ-Gespräch ausplaudert: "Dieses Jahr werden wir Weihnachten tatsächlich nicht zu Hause feiern. Wir verbringen die Feiertage in Kitzbühel, denn wir sind am 20. Dezember bei der 'Kinderlachen'-Gala dabei und treten auch auf. Wir haben dann beschlossen, über das Fest dort zu bleiben. Den 2. Weihnachtsfeiertag werden wir aber gemütlich zu Hause feiern."

Für Familie Drews geht es heuer raus aus München, denn Weihnachten wird in Kitzbühel gefeiert. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

"Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn: "Es ist mein erstes Weihnachten in einer Beziehung"

Das erste Weihnachten mit einem neuen Partner kann sehr aufregend sein – das weiß auch "Dahoam is Dahoam"-Schauspielerin Anita Eichhorn. "Bei uns steht ein sportliches Programm an. An einem Abend sind wir bei der Familie meines Freunds in Dachau, am anderen Tag geht es dann zu meiner in die Oberpfalz. Wir versuchen, unsere beiden Großfamilien, die verstreut in ganz Bayern leben, unter einen Hut zu kriegen. Es ist mein erstes Weihnachten in einer Beziehung. Für mich ist es daher neu, dass man einen Partner einplanen muss."

Für Anita Eichhorn und ihren Partner Alex wird es das erste Weihnachten als Paar. © imago/Spöttel Picture

Cathy Hummels: Zum frohen Fest geht es mit Sohn Ludwig in die Sonne

Cathy Hummels wird die Weihnachtszeit nicht in Deutschland feiern. "Ich verbringe gemeinsam mit Ludwig die Feiertage in Miami. Vielleicht schauen wir uns etwas mit Gospel an. Den Santa Claus müssen wir natürlich auch treffen", verrät sie der AZ. Auch 2025 hat sie keinen neuen Partner an ihrer Seite. "Ich bin weiterhin Single, weil ich Mr. Right noch nicht getroffen habe."

Cathy Hummels zieht es mit Sohn Ludwig zu Weihnachten in wärmere Gefilde. © imago/APress

Funkel und Glitzer: Darauf kann Karen Webb nicht verzichten

Bei TV-Moderatorin Karen Webb "funkelt und glitzert" es zu Hause bereits seit dem ersten Advent. Die 54-Jährige macht in Sachen Weihnachtsdekoration keine halben Sachen. Und auch der Baum steht bereits seit Wochen: "Ich habe inzwischen einen künstlichen, der hält wenigstens durch bis Weihnachten!"

Karen Webb: "Ich habe seit Jahren nicht zuhause bei mir in München gefeiert." © BrauerPhotos/S.Brauer

Weihnachten wird, wie jedes Jahr, in Nürnberg bei der Schwester der Moderatorin zelebriert. "Ich habe seit Jahren nicht zuhause bei mir in München gefeiert", sagt Webb der AZ. Ein kleines verfrühtes Weihnachtsgeschenk hat sich die Münchnerin bereits vor einigen Tagen gemacht: Beim traditionellen Adventskranz-Basteln im "Bayerischen Hof" fuhr Webb heuer den Sieg ein. Für den schönsten Kranz, auf dem zu Heilig Abend dann auch die vierte Kerze brennen darf, gab es eine exklusive Aigner-Tasche!

Sophie Prinzessin von Bayern: Bei den Wittelsbachern wird auf Tradition gesetzt

Im Hause Wittelsbach wird zu Weihnachten – wie sollte es anders sein – besonders viel Wert auf Tradition gelegt. In Sachen Deko, hält es Sophie Prinzessin von Bayern folgendermaßen: "Traditionell und simpel, aber genug, dass man das Gefühl von Weihnachten bekommt", sagt sie der AZ.

Ludwig Prinz von Bayern setzt mit Ehefrau Sophie vor allem auf traditionelle Weihnachten. © imago/Lindenthaler

Die hübsche Adlige feiert den Heiligen Abend natürlich mit ihrem Mann, dem künftigen Familienoberhaupt des Hauses Bayern, Ludwig Prinz von Bayern, und Söhnchen Rupprecht (wurde im Sommer dieses Jahres ein Jahr alt). Besondere Traditionen? "Wir gehen sicher in die Kirche", sagt die 36-Jährige mit den niederländisch-kanadischen Wurzeln weiter. Gekocht wird – natürlich – bescheiden, bayerisch und gemeinsam, wie die Prinzessin verrät: "Das machen mein Mann und ich zusammen."

Bei Lisa Wagner gibt es Hamburger statt Festtagsessen

Schauspielerin Lisa Wagner kennen die meisten TV-Zuschauer wahrscheinlich am besten als "Kommissarin Heller". Aktuell ist die 46-Jährige aber in einer ganz anderen Rolle auf der Leinwand zu sehen: Im neuen Kino-Film "Bibi Blocksberg – Das große Hexentreffen" spielt die Münchnerin die Lehrerin Frau Müller-Riebensehl. Weihnachten feiert Lisa Wagner ganz klassisch, mit einer Ausnahme, wie sie der AZ erzählt: "Wir haben einen schönen Baum, Bescherung, vielleicht gehen wir auch in den Kindergottesdienst vom Schießler (Pfarrer Rainer Maria Schießler, d. R.) – der macht das immer ganz schön."

Lisa Wagner: "Wir haben einen schönen Baum, Bescherung, vielleicht gehen wir auch in den Kindergottesdienst vom Schießler." © BrauerPhotos/O. Walterscheid

Den Baum darf vor der Bescherung natürlich niemand sehen, so Wagner weiter. "Dann klingeln wir klassisch dreimal und machen das Fenster zu, weil das Christkind natürlich gerade erst rausgeflogen ist", so die Mutter von zwei Kindern mit einem Augenzwinkern. Essen? Muss vor der Bescherung sein: "Das halten die Kinder doch nicht aus", sagt Wagner. "… und ich erst!" Doch am Heiligen Abend gibt es bei Familie Wagner nicht etwa Gans oder Würstl: "Wir essen Hamburger, das ist bei uns eine seltsame Tradition", sagt die 46-Jähriger der AZ. "Das würden wir sonst nie machen, aber an Weihnachten machen wir's richtig schick – mit eingelegten Zwiebeln und allem drum und dran!"

Silke Popp: "Es wird natürlich viel gegessen"

Für Schauspielerin Silke Popp haben die Weihnachtsferien schon etwas früher begonnen als für viele andere: Nachdem die beliebte BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam" schon seit Wochen Drehpause hat, steht der 52-Jährigen für ein gemütliches Weihnachten nichts mehr im Weg: "Ich fahre zu Weihnachten immer zu meinen Eltern ins Fichtelgebirge. Da kommt dann die ganze Familie zusammen und es wird natürlich viel gegessen." Dabei, sagt die Darstellerin der "Uschi Kirchleitner", dürfe sich zum Heiligen Abend nichts, aber auch gar nichts ändern: "Wehe, die Mama probiert eine neue Sorte Plätzchen aus…", lacht die gebürtige Oberfränkin. Ist Popp dann schon einmal in der Heimat, versuche sie auch ein paar Leute von früher zu treffen: "Mal klappt's, mal klappt's nicht."

Für Silke Popp darf sich am Ablauf von Weihnachten nichts ändern. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Heiner Lauterbach will seine Kinder nicht enttäuschen

Familie Lauterbach ist in der ganzen Welt zuhause: Sohn Vito (18) studiert inzwischen in Madrid, Tochter Maya (23, ebenfalls Schauspielerin wie ihre Eltern) wohnt in Berlin. Doch zu Weihnachten kommen sie alle zurück nach Hause, nach München. "Das ist das Schöne an den christlichen Feiertagen. Da kommt die Familie immer wieder zusammen", sagt Heiner Lauterbach der AZ. Schuld daran ist nicht zuletzt eine ganz besondere Tradition, wie der Schauspieler erzählt. Denn bei ihm und Frau Viktoria kommt am Heiligen Abend nicht etwa die klassische Weihnachtsgans auf den Tisch, sondern ein Fondue der besonderen Art: "Wir holen uns libanesische Soßen und Essen wie Tabouleh und machen dazu Fondue."

Heiner und Viktoria Lauterbach pflegen mit ihren Kindern eine ganz besondere Tradition. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Diese Tradition verfolge die Familie schon, seit die Kinder klein waren: "Die haben das so geliebt und tun es heute noch – der Kampf um die Gabeln, die im Fondue-Topf stecken, das haben wir richtig zelebriert", erinnert sich Lauterbach. "Wenn wir diese Tradition mal brechen würden, dann wären die Kinder sicher enttäuscht."

Corinna Binzer setzt zu Weihnachten auf "den greisligsten" Baum

Sie bezeichnet sich selbst als eine Frau, die nicht dekoriert: "Alles, was hektisch blinkt, hat für mich gar nichts mit Weihnachten zu tun", sagt Schauspielerin Corinna Binzer der AZ. Sie selbst möge es am liebsten "warm und flauschig" und zu Weihnachten ganz klein im Familienkreis: "Bei uns gibt es am Heiligen Abend ein Würstl-Potpourri mit Brezen und Kartoffelsalat. Das gibt es schon, seit ich denken kann."

Bei Sepp Schauer und Corinna Binzer gibt es zu Weihnachten Würstl-Potpourri mit Brezen und Kartoffelsalat. © BrauerPhotos/G.Nitschke

Die 58-Jährige lebt gemeinsam mit ihrem Mann, "Sturm der Liebe"-Star Sepp Schauer, im Landkreis München. Mit ihrer Tochter Miriam, die Corinna Binzer bereits mit 17 Jahren ungeplant bekommen hat, verbindet die Schauspielerin eine besondere Tradition: "Immer am Samstag vor Weihnachten fahren wir gemeinsam zu einer Freundin, die auf ihrem Bauernhof Christbäume verkauft", erzählt die 58-Jährige der AZ. "Und dann suchen wir uns den greisligsten raus. Den, der Macken hat und den noch keiner gekauft hat. Wir haben dann das Gefühl, bei uns steht er noch stolzer im Wohnzimmer!"

Sebastian Bezzel kocht fürs frohe Fest drei Tage lang

Hinter "Franz Eberhofer"-Darsteller Sebastian Bezzel liegt eine mehr oder weniger stressige Vorweihnachtszeit: Nicht nur stand der Schauspieler bis vor ein paar Wochen für den neuen Eberhofer "Steckerflischfiasko" (Kinostart im August 2026) vor der Kamera – bis zuletzt spielt Bezzel auch noch an de Seite mit seiner Frau, Schauspielerin Johanna C. Gehlen, in Hamburg das Theaterstück "Das perfekte Geheimnis".

Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel haben zu Weihnachten ein volles Haus. © BrauerPhotos/P.Schoenberger

Doch zu Weihnachten wird es für den gebürtigen Garmisch-Partenkirchener nur bedingt ruhiger: "Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag sind immer relativ viele Menschen bei uns. Wir haben eine lange Tafel aufgebaut, Freunde und Patchwork-Familie kommen vorbei und das ist immer sehr lustig", sagt der 54-Jährige der AZ. Am Heiligen Abend selbst gibt's im Hause Bezzel dann allerdings nicht ganz so viel Trubel: "Da geht's recht traditionell zu. Wir feiern mit Omas, Opas, Hund und den Kindern – und ich koche drei Tage lang."

Maria Höfl-Riesch: Vom Kreuzfahrtschiff auf die Ski-Piste

Sommertemperaturen und weiße Strände gegen Minusgrade und weiße Berge – bis vor wenigen Wochen erlebt Ex-Ski-Legende Maria Höfl-Riesch noch das absolute Kontrastprogramm: Von Ende November bis Mitte Dezember ließ es sich die 41-Jährige noch auf einer Kreuzfahrt in die Karibik gut gehen, wie sie der AZ erzählt. Jetzt ist Skifahren angesagt. Eine Leidenschaft, die die viermalige Olympiasiegerin glücklicherweise mit dem neuen Mann an ihrer Seite, Kreuzfahrtschiff-Manager Johann Schrempf, teilt. "Letztes Jahr war Johann leider den ganzen Winter auf dem Schiff – von Mitte Dezember bis Ende März. Da waren wir nach seiner Rückkehr gerade mal noch einen Tag Skifahren", sagt Riesch der AZ.

Maria Höfl-Riesch will mit Partner Johann Schrempf unbedingt auf die Piste. © imago/Spöttel Picture

Diesen Winter sieht das glücklicherweise anders aus: Der neue Partner der einstigen Skirennläuferin hat von Mitte Dezember bis Mitte Februar frei! "Da werden wir sicher den ein oder anderen Tag am Hahnenkamm einlegen", so die 41-Jährige weiter. Weihnachten feiert das Paar heuer bei Höfl-Rieschs Familie in Garmisch. "Mein Bruder hat gerade mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Kindern sein neues Haus bezogen und meine Schwester und meine Eltern sind auch dabei." Der Ablauf bei Familie Riesch am Heiligen Abend: "Um 17 Uhr geht's auf den Friedhof, da spielt die Garmischer Blaskapelle wunderschöne Weihnachtslieder – dann geht's nach Hause und dann gibt's lecker Essen!"