Promis im Karpfen-Glück

Auch in München gab es heuer ein Karpfenessen. Eine handverlesene Schar Promis versammelte sich im Bayerischen Hof zur Neujahrs-Tradition.

München - Nach dem traditionellen Karpfenessen in Kitzbühel von Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer (AZ berichtete) fand nun auch ein Karpfenessen in München statt.

Karpfenessen im Neuen Jahr: Bringt Glück

In Innegrit Volkhardts Bayerischem Hof fanden sich handverlesene Promis ein, um die schöne Neujahrs-Tradition zu genießen.

Elegant in Weiß: Münchens Multi-Unternehmerin Evi Brandl. © API

Darunter: Multi-Unternehmerin Evi Brandl (Vinzenzmurr, Aigner), Charlotte Knobloch (Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern), Schauspieler Heiner Lauterbach mit Ehefrau Viktoria, Georg Eisenreich (Staatsminister der Justiz), Sabina Nagel (Lodenfrey), PR-Expertin Andrea Schoeller, Autorin Isabelle Liegl und Sybille Beckenbauer, Ex-Frau vom Fußball-Kaiser.

Was es nochmal mit dem Karpfenessen auf sich hat? Legt man sich eine Schuppe des Fisches in den Geldbeutel, verspricht das - so der Aberglaube - Geldsegen im neuen Jahr.