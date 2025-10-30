Promis im Halloween-Fieber: So feiern Stars und Sternchen das Grusel-Fest in Deutschland

Wer am 31. Oktober am liebsten Horrorfilme schaut, den Tag lieber komplett ignoriert und welche VIP-Dame heuer sogar in New York ist – die AZ hat Promis gefragt, wie sie zu Halloween stehen.

TV-Moderatorin Melissa Khalaj gruselt sich gerne - die Horrorfilme dürfen nur nicht zu nah an der Realität sein.

Kann auch gruselig - allerdings nicht für Halloween, sondern hier auf der Theaterbühne: Schauspieler Oliver Masucci.

Unsinniger Marketing-Gag aus den USA oder etabliertes Grusel-Fest? Beim Thema "Halloween" klaffen die Meinungen hierzulande weit auseinander. Die einen können gar nicht genug bekommen von "Süßes oder Saures", Grusel und Horrorfilmen, die anderen scheuen alles was mit Zombies, oder Kostümen zu tun hat.

Und wie geht’s da den Promis? Auch hier könnten die Gepflogenheiten nicht unterschiedlicher sein. Während sich Heidi Klum jedes Jahr selbst übertrifft, was spektakuläre Halloween-Kostüme angeht, wollen andere VIPs am liebsten gar nichts vom Halloween-Hype wissen. Die AZ hat nachgefragt.

Leopardenbluse und Kätzchenohren: Marie Nasemann improvisiert gerne

Für Marie Nasemann (36) wird Halloween dieses Jahr eine Premiere: "Meine Kinder sind zum ersten Mal auf eine Halloween-Party eingeladen", verrät sie der AZ. "Ich liebe Kostümpartys, bin aber sonst nicht so der größte Halloween-Fan – jetzt mit den Kids geht bei mir das Fieber aber ein bisschen los." Das Model hat einen Sohn (2020 geboren) und eine Tochter (2021 geboren), seit ihrer Trennung von Sebastian Tigges (41) leben die Eltern das 50/50-Modell. "Ich freue mich schon, meinen Kindern Traditionen aus meiner Kindheit weiterzugeben, von Haus zu Haus zu ziehen und Süßigkeiten zu sammeln." Und wie sieht’s mit Kostümen aus? "Meine Tochter will unbedingt als Einhorn gehen, mein Sohn als Spiderman." Sie selbst müsse noch kreativ werden. "Wie ich mich kenne, wird dann improvisiert: Leopardenbluse aus dem Kleiderschrank und Kätzchenohren – das zählt auch!"

Model Marie Nasemann feiert mit ihren Kindern dieses Jahr erstmals kostümiert auf einer Halloween-Party. © Soeren Stache/dpa

Evelyn Burdecki zelebriert Kürbis und Co.

Weiter in der Entscheidung ist da bereits Reality-Sternchen Evelyn Burdecki: "Ich würde wahrscheinlich als Kürbis gehen", sagt die 37-Jährige der AZ. Burdecki, die gerade ihre Sky-Doku "Being Burdecki" gedreht hat, liebt Halloween nach eigenen Aussagen: "Ich liebe es, mich zu verkleiden, Kürbissuppe zu essen und habe auch ganz viel Halloween-Deko zu Hause!"

Evelyn Burdecki zelebriert im Herbst Kürbissuppe und Halloween-Deko. © Rolf Vennenbernd/dpa

"The Voice"-Moderatorin: "Realität ist schon Horror genug"

Deutlich gemütlicher geht es da Melissa Khalaj an: Die Moderatorin steht aktuell für "The Voice of Germany" vor der Kamera. Mit Halloween verbindet sie vor allem eines: "Horrorfilme, die liebe ich!" Sehen wollte sie die 36-Jährige lange Zeit aber nicht: "Ich hatte das Gefühl, die Realität ist schon Horror genug." Im Herbst macht die gebürtige Münchnerin von dieser Regel aber eine Ausnahme: "Da habe ich Lust, mich zu gruseln! Aber nur, wenn’s nicht zu realistisch wird."

Oliver Masucci hat mit Halloween "nichts am Hut"

Für Schauspieler Oliver Masucci (56, "Er ist wieder da") ist dagegen die Vorstellung, Halloween zu feiern, gruselig genug: Mit diesem "amerikanischen Marketing" habe er "nichts am Hut", wie er der AZ sagt: "Im Rheinland haben wir immer den Sankt Martin (11. November, Anm. d. Red.) gefeiert – das war unser Halloween. Und Karneval natürlich!"

Peyman Amin und Partnerin: Lieber traditionelle Feste statt Halloween

Ganz ähnlich sehen das Ex-GNTM-Juror Peyman Amin (54) und seine Partnerin Sandra Apfelbeck: "Wir sind keine, die auf amerikanische Rituale und Partys einsteigen, sondern legen tendenziell eher Wert auf traditionelle Feste, wie Weihnachten, Ostern oder Sankt Martin", sagt der Modelagent. Auch seinen zweijährigen Sohn will das Paar, das in München lebt, ohne das "Amerikanische, Kommerzialisierte" erziehen. "Am Ende des Tages wird er das natürlich irgendwann wahrscheinlich doch feiern wollen, das sei ihm dann auch gegönnt", gibt sich Amin diplomatisch.

Modelagent Peyman Amin und Partnerin Sandra Apfelbeck haben mit Halloween nichts am Hut. © Sebastian Gollnow/dpa

Und Gloria-Sophie Burkandt? Die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder ist bekanntlich seit Kurzem wieder single - ein Grund für das Model, Halloween so richtig zu feiern?

Gloria-Sophie Burkandt ist zu Halloween wohl in New York, verrät sie der AZ. © Sven Simon/imago

"Ich bin zu Halloween wahrscheinlich in New York", verrät die 26-Jährige der AZ. "Da feiert man sowas natürlich schon." So "crazy" wie einige ihrer Freunde sei das Model aber nicht: "Wenn ich irgendwann mal Kinder habe, muss wahrscheinlich die ganze Mannschaft mitziehen - Kostümieren ist schon Pflicht."