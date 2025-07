Promis feiern Trachten-Sause: Wiesnwirtin verrät Geheimtipp fürs Oktoberfest

Einstimmung auf die fünfte Münchner Jahreszeit in Ingolstadt Village! Wiesnwirtin Franziska Kohlpaintner gab im Talk mit Moderatorin Karen Webb einen spannenden Einblick hinter die Kulissen des Münchner Oktoberfests und die Gäste bekamen einen Ausblick auf die neuesten Trachtentrends!

Der Wiesn-Countdown läuft! Am 20. September heißt es auf der Münchner Theresienwiese endlich wieder: O’zapft is. Einstimmen auf das größte Volksfest der Welt konnten sich die VIPs schon jetzt, Ende Juli, in Ingolstadt Village.

Die Shopping-Destination hatte am Donnerstag (24. Juli) zum "Trachten-Event" geladen. Und die Gäste konnten nicht nur die neuesten Trends in Sachen Dirndl und Lederhose entdecken, sondern bekamen zudem einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen des Oktoberfests: Wiesnwirtin Franziska Kohlpaintner vom Bräurosl-Zelt, die Verlobte von Wiesn-Wirt Peter Reichert, sprach beim Panel-Talk in der VIP-Lounge "The Apartment" zum Thema "Behind the Scenes beim Oktoberfest" über Tradition und Zukunft, ihre persönlichen Wiesn-Highlights und verriet, wie für sie die passende Tracht aussehen muss.

Wiesnwirtin Franziska Kohlpaintner schwärmt von Tracht: "Sehr zeitlos"

Franziska Kohlpaintner trug natürlich auch an diesem Tag Tracht – ein Dirndl von "Lodenfrey". Wie viele Dirndl sie im Schrank hat, ist aber ein gut gehütetes Geheimnis: "Berufsgeheimnis", meinte sie lachend. "Aber ich kann sagen, dass ich gut durch die 16 Wiesn-Tage komme und jeden Tag ein anderes Dirndl anziehen kann. Das Schöne am Dirndl ist, dass es sehr zeitlos ist und man je nach Bluse oder Schürze das Outfit ganz einfach up- oder downgraden kann. Das Wichtigste aber ist, dass man sich darin wohlfühlt. Man sollte sich in Tracht nie verkleidet fühlen."

Franziska Kohlpaintner © BrauerPhotos/G.Nitschke

Bräurosl-Wirtin gibt Geheimtipp zur Wiesn: "Da sind immer wieder Plätze frei"

Auch bei den Oktoberfestbesuchern geht nichts mehr ohne Tracht, wie sie erklärte: "Es ist mittlerweile schon exotisch, wenn jemand ohne Tracht ins Zelt kommt. Abgesehen von der Mittagswiesn – was uns aber sehr freut, denn dann kommen auch mal die Geschäftsleute aus den umliegenden Büros zum Mittagessen. Die Mittagswiesn ist auch mein Geheimtipp, denn da sind immer wieder Plätze frei und man bekommt auch ohne Reservierung einen Platz."

Tradition bedeutet für sie, mit der Zeit zu gehen: "Wir tragen heute immer noch Dirndl, aber diese sehen anders aus als vor 200 Jahren." Auch in Sachen Kulinarik geht man bei der Bräurosl mit der Zeit: "Ente und Hendl sind natürlich Klassiker, und daran hat sich auch in diesem Jahr nichts geändert. Das Hendl ist nach wie vor das beliebteste Wiesngericht, gefolgt von den Kasspatzen. Aber wir variieren jedes Jahr auch bei den veganen bzw. vegetarischen Gerichten. An der Speisekarte tüfteln Peter und ich gemeinsam, sonst hat jeder auch seine eigenen Bereiche. Die Musik überlasse ich ihm."

Promi-Gäste stöbern bei Trachten-Event in Ingolstadt Village

Networkerin Michaela Aschberger ("Belladonna") durfte bei dem Event nicht fehlen: "Ich veranstalte mit Franziska Kohlpaintner in der 'Bräurosl' dieses Jahr schon zum dritten Mal meine 'Belladonna-Wiesn' und durfte dort im Zelt auch schon mal anzapfen – eine große Ehre. Dieses Event hier macht heute richtig Lust auf die Wiesn und ich freue mich, schon bald wieder das Dirndl auszuführen. Ich bin noch auf der Suche nach einem roten Dirndl und hoffe, dass ich hier im Village fündig werde."

"Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude", so Influencerin Julia Pohl ("Gluecksmuetter"). "Das war heute eine tolle Einstimmung auf die Wiesn. Und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, sich nach einem Dirndl umzusehen. Denn auch in Sachen Tracht sind die besten Sachen schnell ausverkauft…"

Nach dem Talk hatten die Gäste die Gelegenheit, sich in den Stores wie "Aigner", "CocoVero", "Lodenfrey" und "Sportalm" nach der passenden Tracht sowie Schuhen und Accessoires umzusehen. Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.