Auf der Premiere von "Oktoberfest – A Musical" wurde vor offiziellem Anstich die Wiesn-Zeit eingeläutet. Welche Promis sich das Spektakel nicht entgehen lassen wollten...

Am Mittwochabend (16. September) hat "Oktoberfest – A Musical" große Premiere in der Komödie im Bayerischen Hof gefeiert. Humorvoll, satirisch, mit viel Augenzwinkern erzählt, liefert das Stück um die Entstehungsgeschichte des größten Volksfestes der Welt die perfekte Wiesn-Einstimmung – inklusive der Liebesgeschichte von König Ludwig I. von Bayern und Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen. Deren königliche Hochzeit war im Jahr 1810 der historische Wiesn-Auslöser.

Hollywood-Komponist freut sich über gelungene München-Premiere

Die Promi-Dichte zur Premiere von "Oktoberfest – A Musical. An Almost True Story. Beinah wahr …" war hoch. Hinter dem musikalischen Werk steckt der Hollywood-Komponist Harold Faltermeyer (bekannt für Welthits wie "Axel F" aus "Beverly Hills Cop" oder die "Top Gun"-Hymne) und Drehbuchautor Philip LaZebnik ("Pocahontas" und "Mulan").

Faltermeyers Ehefrau, PR-Koryphäe Birgitt Wolff, hatte zusätzlich geladen – und Sponsoren wie Hofbräu München oder Breuninger an Land gezogen. Über die Premiere sagte der Komponist der Abendzeitung: "Ich bin so stolz! Wir haben es vor zwei Jahren in Berlin uraufgeführt, das hier in der Komödie ist aber nochmal was ganz anderes."

Schauspieler und Autor Leo Reisinger formulierte es liebevoll so: "Wenn die Birgitt Wolff ruft, dann kann man nicht absagen, da kommt man nicht aus." Gerade steht der 48-Jährige für die ZDF-Herzkino-Reihe mit Laura Storz vor der Kamera. Das Format wird teilweise in Garmisch-Partenkirchen gedreht. Mit seiner rheinländischen Kollegin ist Reisinger auch mal auf der Wiesn: "Sie war ja noch nie dort! Und meine Kinder sind ja wieder Wiesn-Reporter, deshalb bin ich viermal draußen. Aber Party machen ist nicht mehr, das habe ich lange hinter mir."

Großer Promi-Auflauf: VIPs schon jetzt in ausgelassener Wiesn-Stimmung

Unter den Gästen, die zahlreich in Tracht erschienen sind, waren unter anderem die Schauspielerinnen Anja Kruse, Simone Rethel-Heesters und Janina Hartwig. "Sturm der Liebe"-Star Sepp Schauer erschien mit Ehefrau Corinna Binzer. Kabarettistin Monika Gruber hatte kurzfristig abgesagt, sie habe ihre Stimme verloren, hieß es.

Bond-Bösewicht Götz Otto erzählte der Abendzeitung vor Ort: "Dieses Jahr gehe ich wahrscheinlich gar nicht aufs Oktoberfest. Ich habe keine Zeit und bin auch gar nicht so der exzessive Wiesn-Gänger. Ich bin nicht so das 'Wiesn-Opfer'." Mit Birgitt Wolff und Harold Faltermeyer sei er schon ganz lange befreundet, verriet er.

Simone Rethel-Heesters, mit feschem Hut, erklärte: "Heute ist mein erster Wiesn-Auftritt. Ich gehe am liebsten tagsüber aufs Oktoberfest, und am liebsten in einer Clique, da fühle ich mich sicherer in diesen Zeiten."

Strauß-Sohn über Heidi Klums Pre-Wiesn-Event: "Geht an der Seele der Wiesn vorbei"

Sängerin Anna Maria Kaufmann war mit Ehemann Professor Eckhard Alt unterwegs und schwärmte: "Das ist ein Musical und eine Komödie gleichzeitig, das ist sehr witzig und die Schauspieler sind super." Sie selbst gehe ein paar Mal auf die Wiesn. "Wir sind beim Anstich dabei. Ich habe ein paar neue Dirndl von Astrid Söll in den Trendfarben Rot, Grün und Blau, ihre Modelle passen gut zu mir", so Kaufmann.

Schauspielerin Janina Hartwig erzählte der AZ: "Es hat lange gedauert, bis ich mir ein erstes Dirndl gekauft habe – erst in den 1990ern. Auf der Wiesn ist es mir allerdings immer ein bisschen zu laut – man trifft Leute, mit denen man sich letztendlich gar nicht unterhalten kann. Die Fahrgeschäfte liebe ich! Da habe ich keine Angst, es kann nicht schnell genug sein für mich. Und ich bin richtig gut am Schießstand. Das hat man als DDR-Kind gelernt", so Hartwig.

Medienunternehmer Franz Georg Strauß ließ sich von dem Musical direkt auf die Wiesn einstimmen: "Ich gehe schon seit 60 Jahren. Früher bin ich nur Karussell gefahren. Bis ich fast 18 war, haben mich die Zelte wenig interessiert." Vom "HeidiFest" von Topmodel Heidi Klum hingegen scheint er nicht wirklich überzeugt zu sein. "Ehrlich gesagt, was da mit Heidi Klum stattfindet – deren Lebensleistung ich toll finde – geht für mich an der Seele der Wiesn vorbei", findet der Sohn von Franz Josef Strauß (gestorben 1988).

Für Uschi Dämmrich von Luttitz startet die Wiesn erst mit den Worten "Ozapft is!"

Die Wiesn-Zeit startet gefühlt immer früher. Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz hat dazu eine klare Haltung: "Für mich beginnt die Wiesn am dritten Samstag im September. Das ist der offizielle Start mit dem berühmten Spruch 'O’zapft is' des jeweils amtierenden Oberbürgermeisters der Landeshauptstadt München. Ich persönlich brauche weder eine Pre-Wiesn noch ein Wiesn-Warm-up, freue mich aber für alle, die das mögen."

Am Schluss zapfte Hofbräu-Chef Dr. Jörg Lehmann mit Harold Faltermeyer auf der Bühne ein erstes Oktoberfestbierfass an. O'zapft is! Und am Wochenende geht’s auf der Theresienwiese erst richtig los.