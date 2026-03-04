Promis feiern Nockherberg 2026: Komikerin verrät absolutes No-Go für Derblecken

Am Nockherberg ist wieder die Starkbier-Saison eröffnet, traditionell eingeläutet mit der Salvatorprobe. Politiker, Promis und Wirtschaftsgrößen feiern zusammen das Derblecken. Wer ist mit dabei?

Wenn auf dem Nockherberg Double der wichtigsten Politiker Deutschlands wild tanzen und singen, dann ist wieder Starkbierprobe. Auch 2026 wollen sich bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Unterhaltung das Singspiel und das Derblecken nicht entgehen lassen. Die AZ ist vor Ort dabei.

Nockherberg-Premiere für Stephan Zinner – aber ohne roten Teppich-Auftritt

Für eine Person ist der Nockherberg 2026 eine ganz besondere Premiere: Schauspieler Stephan Zinner. Er darf heuer das erste Mal als Fastenprediger auftreten und übernimmt damit die Rolle von Maxi Schafroth, der nach seiner letzten Predigt seinen Abschied verkündete. Eine Mönchskutte trägt der 51-Jährige auf der Bühne allerdings nicht. "Das hängt damit zusammen, dass ich Schauspieler bin", sagte er der AZ vorab. "Da verwandelt man sich als Pfarrer, Metzger oder Kommissar, schlüpft in eine Rolle. Und hier komme ich als ich. Als Bürger."

Luise Kinseher über Fastenpredigt: "Jeder muss seinen Weg finden"

Gegen 18 Uhr öffneten sich die Pforten am Nockherberg und die geladenen VIP-Gäste sind gespannt auf die Premiere von Stephan Zinner. Der Stargast des Abends umging allerdings den großen Auftritt auf dem roten Teppich. Wie die AZ beobachten konnte, huschte er direkt in den Saal. Luise Kinseher hingegen präsentierte sich den wartenden Fotografen und sprach auch mit der AZ. Was erwartete sie von der Fastenpredigt? "Nur das Beste. Ich bin sehr gespannt und freudig erregt, wie immer", sagte sie lachend dazu. Tipps für Zinner gab es vorab von ihr allerdings keine. "Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Vorgänger bringen einen da nur ganz durcheinander."

Wer für Leslie Mandoki das Derblecken heuer besonders verdient hat

Leslie Mandoki erschien in Begleitung seiner Tochter Lara. Der Musiker und Produzent war gerade erst aus Los Angeles zurückgekehrt, schon ging es für ihn auf den Nockherberg. Wer seiner Meinung nach das Derblecken heuer besonders verdient hat? "Niemand und alle", lautete seine Einschätzung.

Komikerin Eva Karl-Faltermeier, die Fasteprediger Stephan Zinner gut kennt, hat hohe Erwartungen an den Abend. "Ich glaube, er wird einen absoluten Maßstab setzen", schwärmte sie in der AZ, verriet dabei aber ihr absolutes No-Go: "Ich hoffe, dass er die Politiker nicht wieder mit den Vornamen anredet, das verniedlicht meist. Das ist das Einzige, das ich nicht sonderlich mag.". Schauspieler Miroslav Nemec stand mit Zinner bereits auf der Bühne und verriet der AZ zum Thema Lampenfieber: "Haben wir alle ein bisschen. Er auch, aber das braucht man auch."

Welche weiteren Promis sich die Fastenpredigt und das Singspiel nicht entgehen lassen wollten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.