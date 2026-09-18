Promis erstaunt: Hier kann man in Schwabing einen echten Warhol kaufen

Die Eröffnung der Ausstellung "The Spirit of Pop Art" in der Galerie Schellmann begeisterte die Gäste – Adalbert Prinz und Eva-Maria Prinzessin von Preussen, Brigitte Hobmeier, Marianne Wille und viele weitere VIPs tauchten in die grandiose Welt von Andy Warhol, Keith Haring und Co. ein!

München im Pop-Art-Fieber! Große Namen, schillernde Farben und hochkarätige Ausstellungsstücke – die Kunstwelt feierte am Dienstag in der Galerie "Schellmann Art" in München-Schwabing ein glanzvolles Highlight! Zur feierlichen Ausstellungseröffnung von "The Spirit of Pop Art" in den Räumlichkeiten von "Schellmann Art" im Rückgebäude der Ainmillerstr. 25 kamen zahlreiche Prominente aus Kunst, Kultur, Wirtschaft und Society.

VIP-Gäste begeistert von "The Spirit of Pop Art" in Galerie Schellmann

Die Galeristen Basile und Pauline Schellmann konnten unter anderem Adalbert Prinz und Eva-Maria Prinzessin von Preussen, Schauspielerin Brigitte Hobmeier, Kunsthistorikerin Alexandra Gräfin von Arnim, Fashion-Expertin Annette Weber, Marianne Wille ("Dallmayr"), Ärztin Dr. Julia Czechner, Galeristin Sarah Kronsbein, Moderatorin Anja Gräfin von Keyserlingk, Anna von Bismarck und Künstler Mike Kraus willkommen heißen. Die Gäste begaben sich dann auf eine Zeitreise durch die Welt der Pop-Art und erlebten Werke von Top-Künstlern wie Eduardo Paolozzi, Allen Jones, R. B. Kitaj, Andy Warhol, Keith Haring, Christo, Anselm Reyle und Sarah Morris.

Gegründet wurde die Galerie im Jahr 1969 von Jörg Schellmann. Das Familienunternehmen wird mittlerweile in zweiter Generation von den Geschwistern Basile und Pauline Schellmann geführt, die das Erbe ihres Vaters weiterführen. "Mit ‚The Spirit of Pop Art‘ präsentieren wir eine Gruppenausstellung, die Werke von Künstlerinnen und Künstlern vereint, die die Pop-Art maßgeblich geprägt haben, sowie Positionen, die ihre Bildsprache bis heute weiterentwickeln", so Pauline Schellmann. Der Ausstellungsort Schwabing ist perfekt, wie Basile Schellmann betonte: "Schwabing hat eine lange Geschichte als Künstler- und Kulturviertel. Diese Offenheit passt sehr gut zur Pop Art, die ebenfalls die Grenzen zwischen Hochkultur und Alltagskultur bewusst infrage gestellt hat. Wir befinden uns hier nicht in einem abgeschlossenen Kunstbezirk, sondern Menschen begegnen der Kunst unerwartet. Das passt letztlich auch zu Warhols berühmter Idee: 'Pop Art is for everyone.'"

Brigitte Hobmeier erstaunt: "In einem Hinterhof in München soll ich einen echten Warhol kaufen können?"

Alle Gäste zeigten sich von den ausgestellten Meisterwerken sichtlich inspiriert und feierten die einzigartige Symbiose aus Tradition und Gegenwart und genossen das Get-together im idyllischen Schwabinger Innenhof. Marianne Wille ("Dallmayr") lobte: "Besser kann es nach der Sommerpause gar nicht anfangen!" Dass die Galerie als echtes Familienunternehmen geführt wird, imponierte ihr besonders: "Familienunternehmen sind immer wunderbar!"

Brigitte Hobmeier erlebte einen Überraschungsmoment: "Ich bin hierhergekommen und dachte mir im ersten Moment: In einem Hinterhof in München soll ich einen echten Warhol, einen Christo oder einen Keith Haring kaufen können? Das kann doch gar nicht sein, …!", lachte die Schauspielerin. Vor Ort konnte sie sich dann aber selbst davon überzeugen: "Ich habe jetzt mit allen drei Galeristen gesprochen. Ein wunderbarer Ort hier in der Ainmillerstraße, mitten in Schwabing, wo man gar nicht mit so einer wunderbaren Galerie rechnet? Ich bin begeistert."

"Wir interessieren uns sehr für Kunst", so Eva-Maria Prinzessin von Preußen. Ihr Mann Adalbert Prinz von Preussen ergänzte: "Leider haben wir eine Wohnung mit Dachschrägen, wo man nicht gut hängen kann. Was uns hier besonders gefällt, ist die Tatsache, dass sehr unterschiedliche Künstler gezeigt werden, das ist das Besondere."

Sarah Kronsbein mit Sohn Dorian bei Ausstellungseröffnung in Schwabing

Galeristin Sarah Kronsbein kam in Begleitung ihres Sohnes Dorian: "Wenn man das hier sieht, bekommt man auf Anhieb gute Laune!", lobte sie. "Ich habe eine enge Beziehung zur Pop-Art, da mein Vater diese Kunst immer auch gezeigt und gesammelt hat. Es freut mich sehr zu sehen, dass die Begeisterung für die Kunst auch hier bei der Galerie Schellmann in der nächsten Generation weiterlebt." Dass die Kunstbegeisterung im Hause Kronsbein absolut ansteckend ist, bewies der Abend: "Als ich meinem Sohn Dorian erzählte, dass ich auf die Ausstellung gehe, meinte er sofort: ‚Da komme ich mit! Da habe ich Lust drauf!‘ Jetzt sind wir hier und freuen uns über diesen besonderen Abend."

Fashion-Expertin Annette Weber freute sich über den kunstreichen Abend: "Ein wunderbares Kontrastprogramm, bevor es dann für mich mit dem Oktoberfest und dann mit der Fashion Week weitergeht. Ich bin ein riesiger Andy Warhol-Fan! Ich liebe Pop-Art bunt und fröhlich. Ich glaube, dass dieser Stil gerade deshalb wieder einen extremen Aufwind erfährt, wie auch dieser Abend beweist."

"Schellmann Art" hat sich seit langem im Kunstmarkt etabliert, und das weit über die Grenzen der bayerischen Metropole hinaus. Die Liste der Künstler, mit denen die Galerie bereits zusammengearbeitet hat, liest sich wie das Who’s Who der Kunstszene – neben Warhol, Christo und Keith Haring zählen unter anderem auch Joseph Beuys und Donald Judd dazu. Zudem war "Schellmann Art" mehrfach offizieller Herausgeber der Editionen der "Biennale" von Venedig und der "documenta Kassel".

Fashion-Expertin Jeannette Graf kam in Begleitung ihres Ehemanns Stephan: "Ich bin in erster Linie wegen meines Mannes hier, der sehr kunstbegeistert ist", verriet sie schmunzelnd. "Aber auch für mich ist das heute Abend ein wunderbares Kontrastprogramm zu meinen Mode-Events!"

Welche weiteren VIP-Gäste die Eröffnung der Ausstellung feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.