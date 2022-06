Promis beim Reit-Turnier in Aachen: Seltener Pärchen-Auftritt von Thomas Müller und Ehefrau Lisa

Beim Pferdesport-Turnier in Aachen sind die Promis in Pärchen-Stimmung. VIPs wie Johannes Laschet, Nina Neuer, Günther Klum, Thomas Müller und Hendrik Streeck zeigen sich verliebt an der Seite ihrer Liebsten.

29. Juni 2022 - 13:27 Uhr | AZ/(ili/spot)

BrauerPhotos / J.Reetz 20 Beim Pferdesport-Turnier in Aachen war bei den Promis Pärchen-Stimmung angesagt: Johannes Laschet, Thomas Müller und Hendrik Streeck kamen mit ihren Partner*innen. BrauerPhotos / J.Reetz 20 Günther Klum mit Frau Erna Klum BrauerPhotos / J.Reetz 20 Liz Baffoe BrauerPhotos / J.Reetz (digital-BrauerPhotos) 20 Andre Dietz und Frau Shari Dietz BrauerPhotos / J.Reetz 20 Michael Käfer BrauerPhotos / J.Reetz 20 David Backmann und Nina Moghaddam BrauerPhotos / J.Reetz 20 Franziska van Almsick BrauerPhotos / J.Reetz 20 Die Hoehner mit Henning Krautmacher BrauerPhotos / J.Reetz 20 Kai Ebel mit Frau Mila Wiegand BrauerPhotos / J.Reetz 20 Michael Mronz und Max Giesinger BrauerPhotos / J.Reetz (digital-BrauerPhotos) 20 Christoph Daum mit Frau Angelica Camm-Daum und Hermann Buehlbecker BrauerPhotos / J.Reetz (digital-BrauerPhotos) 20 Okka Gundel BrauerPhotos / J.Reetz 20 Thomas Müller mit Frau Lisa BrauerPhotos / J.Reetz (digital-BrauerPhotos) 20 David Garrett BrauerPhotos / J.Reetz 20 Jean Puetz und Marie-Luise Marjan BrauerPhotos / J.Reetz (digital-BrauerPhotos) 20 Birgit von Bentzel BrauerPhotos / J.Reetz 20 Johannes Laschet mit Freundin Andrea Boehringer BrauerPhotos / J.Reetz 20 Nina Neuer BrauerPhotos / J.Reetz 20 Virologe Hendrik Streeck mit Mann Paul Zubeil Imago Images/Chai v.d. Laage 20 Fußball-Star Thomas Müller bejubelt seine Frau Lisa beim Pferdesport-Turnier in Aachen.

Vertauschte Rollen: Fußball-Star Thomas Müller (32) sitzt auf der Tribüne und schaut bei einem sportlichen Großereignis zu. Diesen Anblick gab es unter anderem am Dienstag beim "Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen 2022" zu sehen. Denn bei dem berühmten Pferdesport-Turnier stand seine Ehefrau Lisa Müller (32) als Dressurreiterin im Mittelpunkt. Ehemann und Fan Thomas hielt ihren Auftritt mit dem Handy fest und ließ sich die Standing Ovations auch nicht nehmen. Fußball-Star Thomas Müller bejubelt seine Frau Lisa beim Pferdesport-Turnier in Aachen. © Imago Images/Chai v.d. Laage Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert Thomas Müller mit Ehefrau Lisa: Roter Teppich, Reitplatz und Fußballfeld Das sportliche Paar lief am Abend zuvor auch zusammen über den roten Teppich, wie des Turniers zu sehen ist - sie im kleinen Schwarzen, er in hellem gestreiften Sakko mit pinkem Einstecktuch und dunkler Hose. Die erfolgreiche Sportlerin und Unternehmerin Lisa Müller teilte die kurze Sequenz kommentarlos auch . Auch weitere Promis waren bei dem Turnier im Pärchen-Fieber. Unter anderem posierten Laschet-Sohn Johannes, Virologe Hendrik Streeck, Klum-Papa Günther sowie Schauspieler André Dietz mit ihren Liebsten vor der Kamera. Welche weiteren VIPs beim "Weltfest des Pferdesports CHIO Aachen 2022" dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.