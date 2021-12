Promi-Umfrage: So feiern die Stars Weihnachten

Wie feiern Pietro Lombardi, Heidi Klum oder Jannik Schümann Weihnachten? Das sind die Pläne der Stars.

Für Pietro Lombardi steht Weihnachten die Zeit still.

Auch die Stars feiern Weihnachten am liebsten im Kreis ihrer Familie. Die Nachrichtenagentur spot on news hat die Promis nach ihren Weihnachtsplänen gefragt.

Sänger Pietro Lombardi (29): "Heiligabend sind wir in der Familie im kleinen Kreis. Alle sind dabei. Alessio, Sarah, die ganze Familie und ich. Am 25. Dezember bin ich dann immer bei meiner Familie in Karlsruhe. Ich genieße diese Zeit immer sehr. Es ist immer ein wenig, als würde die Zeit auf der Welt stillstehen."

Model Heidi Klum (48): "Wir feiern deutsch - an Heiligabend. Wir stehen am 24. alle superfrüh auf, weil die Jüngsten es nicht abwarten können. Dann packen wir die Geschenke aus und beschäftigen uns den ganzen Tag damit. Der Kamin ist an und es gibt total viel zu essen."

Schauspielerin Yasmina Filali (46): "Leider in viel kleinerer Runde als wir es gewöhnt sind. Thomas' Schwester und deren Kinder kommen aus Düsseldorf zu uns."

"Familie steht an erster Stelle"

Schauspielerin Andrea Sawatzki (58): "Wir haben eine sehr kleine Familie, wir feiern zu viert. Der Weihnachtsabend ist wahnsinnig wichtig für uns. Und das wird sich in der nächsten Zukunft sicher nicht ändern. Es gibt sogar Geschenke für die Hunde: spezielle Leckerlies, die sie dann auch selbst auspacken müssen."

Moderator Daniel Boschmann (41): "Bei uns sieht es aus, als hätten wir ein Weihnachtsmann-Bootcamp. Wir haben alles, was Weihnachten hergibt und feiern das auch dementsprechend. Vom Baum über die komplette Dekoration drumherum."

Sänger Silva Gonzalez (42): "Wir werden ganz gemütlich mit den drei Kindern und den Großeltern klassisch mit Tannenbaum, Ofenfeuer und guter Musik feiern. Zum Essen gibt es Gans und Knödel."

Weihnachten in der Ferne

Moderatorin Victoria Swarovski (28): "Ich werde dieses Jahr mit der Familie in Marbella feiern. Weihnachten ohne Schnee, aber es ist wirklich wunderschön dort. Wir zelebrieren Weihnachten von früh bis morgens. Beim Baumschmücken tragen wir alle so richtig ausgefallene Weihnachtspullover. Jedes Familienmitglied hat sogar eine eigene Kugel mit seinen Initialen darauf. Bevor wir uns dann für den Abend schick machen, sind wir eigentlich die ganze Zeit in der Küche, kochen und backen Kekse."

Entertainer Bruce Darnell (64): "Ich verbringe Weihnachten auf meiner Lieblingsinsel Ibiza. Dort kann ich wunderbar abschalten, genieße die Ruhe und freue mich auf gute Gespräche mit Freunden. Traditionen haben bei mir keinen großen Stellenwert. Ich mag Veränderungen und neue Herausforderungen."

Geschenke sind nicht so wichtig

Schauspieler Jannik Schümann (29): "Ich bin ganz traditionell bei meiner Familie in Hamburg und feiere mit meinen Brüdern und meinen Nichten. Dadurch, dass wir seit ein paar Jahren wieder kleine Kinder dabei haben, hat auch Weihnachten wieder an Bedeutung gewonnen. Der Weihnachtsmann kommt, es werden Gedichte aufgesagt und die Kleinen rasten aus, wenn Mama wie jedes Jahr um 17 Uhr mit der Engelsglocke klingelt und wir ins geschmückte Wohnzimmer gehen."

Autorin Hera Lind (64): "Wie immer mit der ganzen Familie! Dabei ist uns die gemeinsame Zeit kostbar, Geschenke sind nicht so wichtig. Für die Kleinen gibt es natürlich schon Geschenke, aber wir Erwachsenen schenken einander tiefe Gespräche, Lachen, Zuhören und Wertschätzung."

Sänger Jimmy Kelly (50): "Am 24. Dezember, an Heiligabend, machen wir immer ein schönes Essen und danach gehen wir alle gemeinsam zur Abendmesse. Am 25. Dezember morgens ist dann immer Bescherung mit Geschenken unterm Weihnachtsbaum. Die Kinder wecken uns meist morgens sehr früh, weil sie ihre Geschenke aufmachen möchten. Wir sind dann meistens alle noch im Pyjama, ich koche einen Kaffee für meine Frau und mich und die Kinder packen die Geschenke aus. Es ist ein fauler Morgen, Frühstück gibt es meistens nebenbei und am Nachmittag gehen wir bei schönem Wetter spazieren. Manchmal kommen dann auch noch Oma und Opa oder wir gehen zu ihnen, alles sehr klischeehaft, aber schön."

Schlagerstar Ben Zucker (38): "Gemeinsam mit meiner Familie, wie immer. Wir spielen sehr gern Gesellschaftsspiele. Es ist jedes Jahr so, dass jemand aus unserer Familie bestimmt wird, das Spiel seiner Wahl zu besorgen, um es nach dem Essen zu spielen. Das hat bei uns mittlerweile eine langjährige Tradition."