Promi-Trubel in der Innenstadt: Hollywoodstar stattet München einen Besuch ab

Spätestens als Stiefmutter von "Gossip Girl" wurde Kelly Rutherford mit der gleichnamigen Serie weltberühmt. Am Donnerstag stattete die Hollywood-Schauspielerin München einen Besuch ab. Warum sie hier war und wo ihre Lieblingsplätze in der Stadt sind – die AZ hat mit der 57-Jährigen gesprochen.

Wer am Donnerstagnachmittag (21. Mai) in der Münchner Innenstadt durch die Sendlinger Straße schlenderte, erlebte eine große Überraschung. Am Eingang zum Café "Eduard's by Breuninger" versammelten sich strenge Security und zahlreiche Fotografen. Ein glamouröser Hollywoodstar war zu Besuch: Schauspielerin Kelly Rutherford (57). Der AZ verriet die ehemalige "Gossip Girl"-Darstellerin, was sie an München besonders schätzt.

Kelly Rutherford steigt in deutsches Unternehmen ein

Eigentlich war Kelly Rutherford gekommen, um Aufmerksamkeit für das neue Hundeshampoo von Simply Wau zu schaffen. Die 57-Jährige ist künftig Gesellschafterin im Hamburger Unternehmen.

Wie kam es dazu? "Michaela und ich sind seit Jahren befreundet und es ist einfach wunderbar, mit ihr zusammenzuarbeiten", sagte der TV-Star im persönlichen Gespräch mit der AZ. "Ich habe selbst Hunde, daher war es für mich auch offensichtlich, einzusteigen."

Der Andrang beim München-Besuch von US-Schauspielerin Kelly Rutherford war riesig. Zahlreiche Fans wollten ein gemeinsames Foto mit dem TV-Star. © Sven Geißelhardt

Hollywood in München: "Ich liebe es hier einfach"

Für Kelly Rutherford ist es nicht der erste Besuch in München. In den vergangenen Jahren war sie immer wieder zu Gast in der bayerischen Landeshauptstadt, wie 2022 zum Gründerfestival "Bits & Pretzels" oder 2023 zum Barbaratag von Mon Chéri. Die bayerische Mentalität scheint es ihr angetan zu haben: "Ich liebe es hier einfach, es ist eine wundervolle Stadt. Ich mag die Menschen und das Essen. Ich genieße es jedes Mal, wenn ich hier bin."

Ein Ort hat es dem Hollywoodstar dabei besonders angetan – und es ist nicht die Theresienwiese Ende September. "Ich war noch nie auf dem Oktoberfest, aber mein Lieblingsort in München ist auf jeden Fall der Englische Garten." Was sie daran so fasziniert? "Ich liebe das ganze Grün und schaue mir gerne die Surfer auf der Eisbachwelle an." Der Park dürfte selbst für die Queen der New Yorker Upper East Side, wie sie in der Serie "Gossip Girl" genannt wurde, beeindruckend sein – immerhin ist er mit 376 Hektar größer als der Central Park in New York (341 Hektar).

Gemeinsam mit Simply-Wau-Gründerin Michaela Cordes hat Kelly Rutherford ein neues Hundeshampoo auf den Markt gebracht. © Sven Geißelhardt

Schwierige Situation für Frauen im Filmbusiness? Das sagt Kelly Rutherford der AZ

Als Schauspielerin hat sich Kelly Rutherford längst einen Namen in Hollywood gemacht. Aber reicht das auch mit 57 Jahren noch aus, um in der hart umkämpften Branche zu bestehen? In Deutschland berichten prominente Schauspielerinnen wie Christine Neubauer oder Karin Thaler immer wieder davon, ab einem gewissen Alter deutlich weniger Rollenangebote zu erhalten.

Wie ist die Situation in der Traumfabrik? "Ich war vor ein paar Tagen in Cannes zum Filmfestival und habe dort so viele Frauen meines Alters und älter getroffen", schwärmt Rutherford im AZ-Interview. "Alleine das zu sehen, war fantastisch. Es kommt immer darauf an, worauf in einer Gesellschaft die Aufmerksamkeit gerichtet wird. Ich glaube, in den letzten Jahren haben sich viele Dinge in Bezug auf Frauen im Filmbusiness gewandelt. Viele Kolleginnen führen inzwischen Regie oder schreiben eigene Drehbücher und produzieren."

Sie selbst hat aktuell keine neue Produktion in der Pipeline und konzentriert sich lieber ganz auf ihre Arbeit mit Simply Wau. Bei einem Angebot könnte Kelly Rutherford aber nie Nein sagen: wenn es ein Reboot von "Gossip Girl" mit dem originalen Cast geben würde. "Absolut, da wäre ich sofort mit dabei."