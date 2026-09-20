Promi-Trubel auf der Wiesn: Florian Silbereisen spricht Klartext

Zum Start des 191. Oktoberfests hat Entertainer Florian Silbereisen der Wiesn auch 2026 traditionell wieder einen Besuch abgestattet. Wie geht der Entertainer mit dem Rummel um seine Person auf dem größten Volksfest der Welt um? Der Abendzeitung hat er es verraten.

Wenn Florian Silbereisen in der Öffentlichkeit auftaucht, ist meist großer Trubel vorprogrammiert. Zahlreiche Menschen wollen Fotos und Autogramme und einmal mit ihrem Lieblingsschlagerstar plaudern – so auch auf dem Oktoberfest. Wie die Abendzeitung beobachtet hat, war dem Entertainer beim Anstich im Schottenhamel-Festzelt kaum eine ruhige Minute geboten. Kann man so die Wiesn eigentlich noch genießen?

Florian Silbereisen lobt OB Dominik Krause: "Hat ganz entspannt abgeliefert"

Die Anstich-Premiere von Münchens OB Dominik Krause wollte sich Florian Silbereisen auf keinen Fall entgehen lassen. Wie hat sich der Oberbürgermeister seiner Meinung nach geschlagen? "Alle haben vorher spekuliert, wie es wohl werden würde. Am Ende hat er ganz entspannt abgeliefert. Er war sehr sympathisch und hat das wirklich toll gemacht", schwärmte der 45-Jährige im Gespräch mit der Abendzeitung.

Promi-Wirbel um Schlagerstar: "Einer entdeckt dich, und dann geht's los"

Für Personen des öffentlichen Lebens kann ein Besuch der Wiesn durchaus zur Herausforderung werden – immerhin ist es das größte Volksfest der Welt. Kann sich ein Florian Silbereisen überhaupt noch entspannt über das Oktoberfest-Gelände bewegen? Im Zelt war der Rummel um ihn immerhin entsprechend hoch. "Lustigerweise ist es draußen, wenn man ein bisschen herumläuft, sogar viel entspannter", sagte der Schlagerstar der AZ. "Im Zelt ist es natürlich so: Einer entdeckt dich, und dann geht’s los. Draußen achten die Leute gar nicht so sehr darauf."

Florian Silbereisen freut sich über Foto-Wünsche

Doch selbst wenn Florian Silbereisen von Fans und Fotografen belagert wird, scheint ihn das nicht zu stören. "Natürlich macht man viele Fotos. Aber es wäre ja auch schade, wenn das keiner mehr mit mir machen wollen würde." Für den Entertainer ist klar, welchen Preis seine Popularität hat. "Ich stehe durch meinen Beruf in der Öffentlichkeit, und da freut man sich auch, wenn jemand ein Foto möchte. Ich mache das auch gerne."

Wenn der große Trubel abgeebbt ist und viele Bewunderer ihr Foto oder Autogramm ergattert haben, wird es auch für Florian Silbereisen am Nachmittag meist etwas ruhiger. Damit konnte der 45-Jährige seinen restlichen Wiesn-Ausflug zur Eröffnung entspannt genießen.