Promi-Sohn stirbt in der Isar: Münchner Polizei nennt neue Unfall-Details

Es war wohl ein tragischer Unglücksfall. Jetzt bestätigt die Münchner Polizei, dass der Sohn der Schauspielerin Lara Joy Körner keine Badesachen bei seinem tödlichen Isar-Unfall trug.

Die Polizei bestätigte am Montagmorgen die Identität des Toten, der am Samstagmorgen in der Isar gefunden wurde. Es handelt sich dabei tatsächlich um Remo Aimé Pollert, den 19-jährigen Sohn von TV-Star Lara Joy Körner (47). Man gehe weiter von einem Unglück und Unfall aus. Zwar sind die Ermittlungen zur genauen Todesursache nicht abgeschlossen, aber ein Polizeisprecher teilte der AZ mit, dass die Leiche normal bekleidet war. Remo Aimé Pollert trug keine Badehose.

Neue Details: Sohn von Lara Joy Körner trug keine Badesachen

Staatsanwaltschaft München I entscheidet nun über die Obduktion – wann die Entscheidung fällt, ist aber noch unklar. Ob möglicherweise Alkohol oder andere Drogen eine Rolle gespielt haben könnten, müssten weitere Untersuchungen zeigen. Das Kommissariat 12 (Todesermittlungen) hat übernommen.

Passantin findet Leiche von Remo Aimé Pollert in der Isar in München

Eine Passantin hatte den in der Isar treibenden 19-Jährigen entdeckt. Einsatzkräfte wurden gegen 9.45 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr barg den leblosen Körper im Bereich der Ludwigsbrücke. "Anzeichen für eine Fremdeinwirkung waren zum aktuellen Zeitpunkt nicht feststellbar. Die tote Person wurde im Anschluss in das Institut für Rechtsmedizin in München verbracht", hieß es von der Münchner Polizei.

"Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz"

Lara Joy Körners Familie ließ am Montagmittag eine Pressemitteilung veröffentlichen: "Remo Aimé Pollert, 28.08.2006 – 09.05.2026, hat seinen Körper verlassen. Samstag in den frühen Morgenstunden in seiner geliebten Isar. Wir, seine Geschwister, Freunde und Familie, sind gerade ganz Herz. Wir sind, schmerzen, trösten, teilen – um die Kerze in der Mitte. Die Erfahrung, die Du uns geschenkt hast und immer noch schenkst, können wir noch nicht in Worte fassen. Wir erforschen diese Erfahrung gerade gemeinsam in Liebe, Schmerz, Staunen, tiefem Wissen und tiefer Verbundenheit. Er ist vorausgegangen. Ein Teil von mir will noch nicht einverstanden sein. Ich bin einverstanden. Verbunden – in Liebe." Unterzeichnet sind die emotionalen Worte von "David, Glenn, Neo, Domi, Lola, Emilia, Laramami, Heinerpapi, Babu, Opi und last but not least Deine wundervollen Freunde".

"Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen"

Diana Körner (81), die Großmutter von Remo Aimé Pollert, sagte am Sonntag zu "Bild": "Es ist für uns alle ganz furchtbar. Wir sind fassungslos. Der arme Junge. Es fühlt sich so unrealistisch an. Wir können das noch nicht begreifen. Wie es meiner Tochter geht, kann man sich sicher vorstellen." Schauspielerin Lara Joy Körner (47) ist unter anderem durch Auftritte in Fernsehserien wie "Das Traumschiff" und "Rosamunde Pilcher"-Filmen bekannt.