Promi-Premiere im Circus Krone: VIPs feiern trotz Polizei-Einsatz

Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt der Circus Krone traditionell zur großen VIP-Premiere. Auch 2025 kamen die Promis zahlreich – und ließen sich durch einen Polizei-Einsatz nicht vom Feiern abhalten.

Akrobatische Stunts, lustige Clowns und wilde Tiere – der Circus Krone bietet für Klein und Groß ausgelassene Unterhaltung aus der Manege. Doch nicht jeder scheint sich daran zu erfreuen, denn am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Promi-Premiere von Aktivisten gestört. Wie haben die geladenen VIPs den Abend erlebt?

Aktivisten stören Promi-Premiere vom Circus Krone

Mitten im Publikum sollen zwei Personen versucht haben, ein großes Banner zu entrollen, wie berichtet. Das Licht im Saal wurde gelöscht und die Störenfriede durch Security-Personal nach draußen geführt, wo es zu einer lautstarken Diskussion kam. Bereits im April dieses Jahres kam es zu ähnlichen Szenen, als Tierschützer versuchten, die Zirkus-Show zu stören.

Verena Kerth und Birgit Schrowange feiern im Zirkus

Geladene Promi-Gäste wie Uschi Dämmrich von Luttitz, Max von Thun, Michaela May und Judith Williams ließen sich davon den Abend aber nicht ruinieren. "Circus Krone war top, schaut euch das mal an", sagte etwa Verena Kerth nach der Aufführung in ihrer Instagram-Story. Auch Neu-Münchnerin Birgit Schrowange zeigte sich begeistert und schrieb: "Ein bisschen Magie am ersten Weihnachtstag."

"Dahoam is Dahoam"-Star über Störung: "Es war ein bisserl unheimlich"

Schauspielerin Silke Popp schwärmte von dem "abwechslungsreichen, kurzweiligen Programm". Gegenüber der AZ kam sie auch auf die Störung durch die Aktivisten zu sprechen. "Kurz nach der Raubtiernummer tauchten, wie aus dem Nichts, verkleidete Tierschutzaktivisten in der Manege auf", sagte die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin. "Erst dachte man, das gehört zum Programm, dann war es ein bisserl unheimlich, wurde aber sehr schnell von der Zirkus-Geschäftsleitung gelöst: Licht aus und zack – wurden sie rausgetragen."

Gut gelaunt posierten die VIPs mit Zirkus-Direktor Martin Lacey jr. für die Fotografen und lächelten die Störung weg. Ob es sich bei den Aktivisten um Kämpfer für Tierrechte gehandelt hat, ist bislang nicht bekannt. Für seine Arbeit mit Wildtieren wie Löwen und Kamele steht der Circus Krone vor allem bei Tierschützern noch immer in der Kritik.

Gedenken an Kessler-Zwillinge, Antje-Katrin Kühnemann und Max Schautzer

In diesem Jahr musste sich der Circus Krone auch von einigen Stargästen verabschieden, die fast auf jeder Promi-Premiere zugegen waren. Antje-Katrin Kühnemann, Alice und Ellen Kessler sowie Max Schautzner sind 2025 verstorben. "Sie fehlen schon sehr", betonte Julia Kent. Die Schauspielerin feiert 2026 ihren 65. Geburtstag. Wie geht sie damit um? "Den Tag lasse ich gedanklich aus, das ist doch nur eine Zahl. Früher war es der Eintritt ins Rentenalter! Mein Jahrgang kann ja zum Glück noch länger arbeiten – und in meiner Branche sowieso!"

Welche weiteren Promis die Weihnachtspremiere im Circus Krone feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.