AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Promi-Premiere im Circus Krone: VIPs feiern trotz Polizei-Einsatz

Promi-Premiere im Circus Krone: VIPs feiern trotz Polizei-Einsatz

Am ersten Weihnachtsfeiertag lädt der Circus Krone traditionell zur großen VIP-Premiere. Auch 2025 kamen die Promis zahlreich – und ließen sich durch einen Polizei-Einsatz nicht vom Feiern abhalten.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt, Daniela Schwan |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 2  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Beim Circus Krone wurde große Weihnachtspremiere gefeiert.
BrauerPhotos, imago 19 Beim Circus Krone wurde große Weihnachtspremiere gefeiert.
Linda Thompson
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Linda Thompson
Luca Verhoeven und Frau Stephanie
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Luca Verhoeven und Frau Stephanie
Otto Steiner und Natalia Avelon
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Otto Steiner und Natalia Avelon
Joelina Drews und Freund Adrian Louis
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Joelina Drews und Freund Adrian Louis
Friedrich von Thun und Sohn Max
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Friedrich von Thun und Sohn Max
Dagmar Wöhrl
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Dagmar Wöhrl
Simon Verhoeven mit Frau Nina-Anais Verhoeven und Kinder Jonah und David
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Simon Verhoeven mit Frau Nina-Anais Verhoeven und Kinder Jonah und David
Birgit Schrowange und Frank Spothelfer
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Birgit Schrowange und Frank Spothelfer
Michael Käfer und Frau Clarissa
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Michael Käfer und Frau Clarissa
Uschi von Dämmrich-Luttitz
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Uschi von Dämmrich-Luttitz
Uschi Ackermann
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Uschi Ackermann
Alexandra Polzin und Mann Gerhard Leinauer
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Alexandra Polzin und Mann Gerhard Leinauer
Michaela May und Mann Bernd Schadewald
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Michaela May und Mann Bernd Schadewald
Stavros Kostantinidis und Saskia Greipl-Kostantinidis
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Stavros Kostantinidis und Saskia Greipl-Kostantinidis
Verena Kerth
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Verena Kerth
Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr. mit den Clowns Fumagalli und Daris
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Jana Mandana Lacey-Krone und Martin Lacey jr. mit den Clowns Fumagalli und Daris
Silke Popp
BrauerPhotos/Dominik_Beckmann 19 Silke Popp
Martin Lacey jr.
imago/Spöttel Picture 19 Martin Lacey jr.

Akrobatische Stunts, lustige Clowns und wilde Tiere – der Circus Krone bietet für Klein und Groß ausgelassene Unterhaltung aus der Manege. Doch nicht jeder scheint sich daran zu erfreuen, denn am ersten Weihnachtsfeiertag wurde die Promi-Premiere von Aktivisten gestört. Wie haben die geladenen VIPs den Abend erlebt?

Aktivisten stören Promi-Premiere vom Circus Krone

Mitten im Publikum sollen zwei Personen versucht haben, ein großes Banner zu entrollen, wie BR24 berichtet. Das Licht im Saal wurde gelöscht und die Störenfriede durch Security-Personal nach draußen geführt, wo es zu einer lautstarken Diskussion kam. Bereits im April dieses Jahres kam es zu ähnlichen Szenen, als Tierschützer versuchten, die Zirkus-Show zu stören.

Verena Kerth und Birgit Schrowange feiern im Zirkus

Geladene Promi-Gäste wie Uschi Dämmrich von Luttitz, Max von Thun, Michaela May und Judith Williams ließen sich davon den Abend aber nicht ruinieren. "Circus Krone war top, schaut euch das mal an", sagte etwa Verena Kerth nach der Aufführung in ihrer Instagram-Story. Auch Neu-Münchnerin Birgit Schrowange zeigte sich begeistert und schrieb: "Ein bisschen Magie am ersten Weihnachtstag."

"Dahoam is Dahoam"-Star über Störung: "Es war ein bisserl unheimlich"

Schauspielerin Silke Popp schwärmte von dem "abwechslungsreichen, kurzweiligen Programm". Gegenüber der AZ kam sie auch auf die Störung durch die Aktivisten zu sprechen. "Kurz nach der Raubtiernummer tauchten, wie aus dem Nichts, verkleidete Tierschutzaktivisten in der Manege auf", sagte die "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin. "Erst dachte man, das gehört zum Programm, dann war es ein bisserl unheimlich, wurde aber sehr schnell von der Zirkus-Geschäftsleitung gelöst: Licht aus und zack – wurden sie rausgetragen."

Gut gelaunt posierten die VIPs mit Zirkus-Direktor Martin Lacey jr. für die Fotografen und lächelten die Störung weg. Ob es sich bei den Aktivisten um Kämpfer für Tierrechte gehandelt hat, ist bislang nicht bekannt. Für seine Arbeit mit Wildtieren wie Löwen und Kamele steht der Circus Krone vor allem bei Tierschützern noch immer in der Kritik.

Gedenken an Kessler-Zwillinge, Antje-Katrin Kühnemann und Max Schautzer

In diesem Jahr musste sich der Circus Krone auch von einigen Stargästen verabschieden, die fast auf jeder Promi-Premiere zugegen waren. Antje-Katrin Kühnemann, Alice und Ellen Kessler sowie Max Schautzner sind 2025 verstorben. "Sie fehlen schon sehr", betonte Julia Kent. Die Schauspielerin feiert 2026 ihren 65. Geburtstag. Wie geht sie damit um? "Den Tag lasse ich gedanklich aus, das ist doch nur eine Zahl. Früher war es der Eintritt ins Rentenalter! Mein Jahrgang kann ja zum Glück noch länger arbeiten – und in meiner Branche sowieso!"

Welche weiteren Promis die Weihnachtspremiere im Circus Krone feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
2 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Futurana vor einer Stunde / Bewertung:

    Wildtiere im Zirkus - nein und nochmals nein. Das ist ein Relikt aus Zeiten als wilde Tiere noch etwas seltenes aus exotischen Ländern, noch nie vorher gesehenes mit Schauer den Rücken hinunter laufend präsentiert wurden. Ähnlich der Frau ohne Unterleib oder auch Liliputanern ect ect . Egal ob perfekte Haltung, in Gefangenschaft Geborene, wie bei Krone oder nicht.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • kartoffelsalat vor einer Stunde / Bewertung:

    Wäre ja noch schöner wenn sich Promis davon abhalten lassen müssten Tierquälerei zu feiern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.